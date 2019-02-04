Кабардино-Балкарский филиал РусГидро подвел итоги работы за 2018 год

За 2018 год гидроэлектростанции Кабардино-Балкарского филиала ПАО "РусГидро" выработали 469,7 млн кВт.ч электроэнергии, полезный отпуск составил 461,5 млн кВт.ч.

Программы ремонтов, комплексной модернизации за 2018 год в филиале выполнены на общую сумму 104,9 млн руб. Из них на ремонтные работы направлено 46,1 млн руб., на работы по техническому перевооружению и реконструкции оборудования – 58,8 млн руб. До начала паводкового сезона проведены текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, кранового хозяйства. Выполнен капитальный ремонт гидроагрегатов №3 Аушигерской ГЭС, №3 Кашхатау ГЭС и №1 Акбашской ГЭС, средний ремонт силового трансформатора №3 Аушигерской ГЭС. Кроме этого, выполнены ремонтные мероприятия по укреплению дна ниже водосброса плотины Кашхатау ГЭС, ремонту стен лотка деривационного канала Аушигерской ГЭС в зоне переменного уровня воды, антикоррозионной защите напорного трубопровода Баксанской ГЭС.

В бюджеты всех уровней за 2018 год филиал перечислил налогов на сумму 374,3 млн руб. в том числе: в республиканский бюджет – 272,2 млн руб. Во внебюджетные фонды перечислено 63,9 млн руб. По итогам работы филиала в 2018 году РусГидро уплачен налог на прибыль в сумме 394,1 млн рублей.

Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2018 года увеличилась на 2,8% по сравнению с 2017 годом, достигнув рекордных 144,2 млрд кВт·ч. При этом, по данным Системного оператора ЕЭС, выработка электроэнергии в целом по России за минувший год выросла на 1,7%, а потребление – на 1,6%. Доля электроэнергии Группы РусГидро в выработке электроэнергии в России – 13,2%. Выработка электроэнергии Группой РусГидро растет четвертый год подряд.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе от водности года. Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО "Системный оператор Единой энергетической системы" – 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.