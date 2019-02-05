В Брянской области введены цифровые разработки портфельной компании Роснано

Все процессы информационного обмена между элементами подстанции и внешними системами осуществляются в цифровом виде

Портфельная компания "Роснано" - "Профотек" - установила инновационные российские трансформаторы на цифровой подстанции "Транснефти" в Брянской области. Об этом говорится в сообщении Роснано.

"На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Десна" Брянского районного управления введена в опытную эксплуатацию цифровая подстанция, которая является частью пилотного проекта, реализуемого компанией "Транснефть". Основным источником измерений электрических величин являются установленные на НПС оптические трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения производства портфельной компании "Роснано" "Профотек", - говорится в сообщении компании.

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы электронных оптических трансформаторов тока, емкостных электронных делителей напряжения и электронных трансформаторов напряжения были осуществлены специалистами "Профотек".

"Проект считается уникальным по техническим решениям не только для российской, но и для мировой электроэнергетики. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции и внешними системами осуществляются в цифровом виде. Инновационные разработки российских производителей позволят усовершенствовать защиту электрооборудования и повысить качество учета электрической энергии", - отмечает "Роснано".

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года было завершено строительство ЛПДС "Уват" - первой российской цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта нефти, где также были установлены цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения производства "Профотек". В отличие от ЦПС "Уват" с централизованной структурой системы автоматизации, на новой подстанции реализована децентрализованная структура системы автоматизации.

В ходе эксплуатации планируется сравнить технико-экономические показатели объектов и оценить практические возможности и перспективы цифровых технологий в энергетике, выбрать самое оптимальное по архитектуре и техническому составу решение и учесть опыт при реализации будущих проектов.

"Профотек" с 2010 года занимается разработкой и производством электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания "Профотек" является единственным российским производителем, обладающим собственной технологией и полным циклом производства данной продукции.

ТАСС