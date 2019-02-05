В Оренбуржье построят нефтепровод и газоперерабатывающий завод

На территории Оренбургской области планируют возвести завод по переработке попутного газа и нефтепровод для транспортировки добытого сырья длиною в 200 км. Об этом стало известно на встрече губернатора области Юрия Берга с главным акционером Промышленно-финансовой группы "САФМАР" и владельцем ряда российских компаний Михаилом Гуцериевым. На встрече также присутствовали главы муниципалитетов Оренбуржья, в которых компании инвестора выступают в роли социальных партнеров.

В ходе беседы Гуцериев поделился планами развития предприятий и инвестиционных проектов, которыми займутся уже в ближайшее время.

"Мы активно работаем в Оренбуржье. Закончили первый этап модернизации Орского нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций более $1 млрд, сейчас начинаем второй этап – строительство установки коксования. В перспективе Орский НПЗ станет нефтехимическим комбинатом" - заявил инвестор.

В дочерних компаниях "Преображенскнефть" и "Геопрогресс" планируется увеличить добычу вдвое - до 2 млн. тонн. Объем инвестиций составит более $300 млн. В добывающей компании ООО "Сладковско-Заречное" за год добыча выросла в 6 раз и составила 1,8 млн. тонн. В нее вложили 21 млрд. рублей. Таким образом, в 2019 году благодаря компаниям Михаила Гуцериева областной бюджет пополнится более чем на 4 млрд. рублей.

Сейчас инвестор готовятся к реализации на территории области еще двух важных проектов - строительству нового газоперерабатывающего завода и нефтепровода для транспортировки сырья. В общей сложности на это уйдет около 33 млрд. рублей.

ПроОрен