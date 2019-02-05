Зеленую энергетику гонят на биржу

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики предлагает изменить схему поддержки развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) после 2024 года, перейдя на отбор не по CAPEX, а по одноставочной цене электроэнергии. Это может снизить доходность новых ВИЭ. Также министерство рекомендует привлекать часть финансирования через рыночные механизмы — зеленые облигации или через сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. В отрасли подчеркивают, что не все с этим согласны, а прежний механизм гарантированного возврата инвестиций доказал надежность.

Минэкономики предлагает отбирать проекты ВИЭ при продлении их поддержки после 2024 года по одноставочному тарифу (включают CAPEX, OPEX и доходность), из года в год понижая потолок тарифа от уровня последних конкурсов. Отбор в 2018 году приблизил стоимость строительства ВИЭ в РФ к мировым бенчмаркам. Схема содержится в проекте доклада, отправленного в ведомства 4 февраля (“Ъ” видел документ).

До 2024 года действует поддержка через договоры на поставку мощности (ДПМ): на конкурсе побеждал инвестор, максимально снизивший CAPEX, затраты возвращались из повышенных платежей энергорынка за 15 лет. Но в октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения по продлению поддержки зеленой генерации в 2025–2035 годах. В частности, было поручено привязать поддержку ВИЭ к экспорту через "экспортный" нацпроект, повысить локализацию в РФ, снизить стоимость кредитов и налоговую нагрузку. В аппарате чиновника “Ъ” сообщили, что дата следующего совещания не назначена.

Снижение стоимости ВИЭ, считают в Минэкономики, должно обеспечить конкурентоспособность оборудования для зеленой энергетики и помочь экспорту. Еще одним источником поддержки могут стать рынки капитала, в том числе зеленые облигации. Также министерство упоминает сектор инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи: высокотехнологичные компании в нем поддерживают за счет налоговых льгот для инвесторов в ценные бумаги, допуска средств НПФ в эти акции. Инвесторы в ВИЭ могут получить синдицированный кредит на 20 лет на инвестпроект от 3 млрд руб. в рамках фабрики проектного финансирования.

В Минэнерго “Ъ” не ответили, в Минфине запрос “Ъ” перенаправили в Минэкономики. В Минпромторге “Ъ” отметили, что выступают за продление ДПМ ВИЭ после 2024 года, но акцент традиционно сделали на развитии экспорта и локализации оборудования в РФ. Это потребует гарантированного спроса на оборудование, отмечают там, что затруднительно без продления поддержки ВИЭ. Но в Минпромторге говорят, что сообщали Минэкономики о готовности рассмотреть финансирование ВИЭ за счет рынка капитала, в том числе зеленых облигаций.

Директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев говорит, что Минэкономики идет "в правильном направлении, но очень робко". Он считает, что сетевой паритет (равенство цен электроэнергии из сети и от ВИЭ) наступит раньше ожиданий, нерыночные ДПМ не нужны, можно ограничиться промышленной поддержкой и стимулированием экспорта.

Но инвесторам в ВИЭ ближе ДПМ. Глава инвестдивизиона ВИЭ УК "Роснано" Алишер Каланов добавляет, что пока не все поддерживают переход к отбору ВИЭ по одноставочному тарифу, а ДПМ показал себя "как надежный и понятный инструмент для инвесторов и финансовых организаций". В Ассоциации развития возобновляемой энергетики считают, что принцип оплаты мощности ВИЭ стоит оставить на основании ДПМ: "Изменение базовых принципов гарантирования инвестиций серьезно увеличит риски и увеличит стоимость капитала". Субсидирование ставки по кредитам и прочие финансовые инструменты "должны стать лишь субститутами платежей за мощность", отметили там. В Ассоциации предприятий солнечной энергетики полагают, что отборы по одноставочной цене могут стать рабочим механизмом, но ДПМ "продемонстрировал двукратное снижение CAPEX".

По оценке партнера практики "Электроэнергетика" Vygon Consulting Алексея Жихарева, в текущих ДПМ ВИЭ сумма возврата на инвестированный капитал по базовой норме доходности 12% — более 50% от платежа за мощность за 15 лет контракта. Поэтому при снижении стоимости кредита на 1 процентный пункт выплаты по ДПМ упадут на 3,5%. Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" отмечает, что зеленые бонды набирают объем в мире, но в РФ пока не распространены. Проекты ВИЭ рублевые, валютный риск не компенсируется, говорит он, и потому объемы такого финансирования ограниченны.

Татьяна Дятел

Коммерсант