Госдума приняла в первом чтении законопроект о производстве электроэнергии на объектах микрогенерации

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, разработанный Минэнерго России "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации.

Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. В своем докладе Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект разработан в соответствии с Планом мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках. "Объект микрогенерации - это объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная, ветровая, водная энергия с максимальной мощностью до 15 кВт. Примерами могут служить солнечные панели, устанавливаемые на крышах домов", - отметила Анастасия Бондаренко. Она пояснила, что законопроект будет способствовать развитию распределенной генерации в стране, отвечать целям, поставленным майским указом Президента Российской Федерации, работать на повышение надежности энергосистем, а также позволит сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты на энергопотребление.

Статс-секретарь подчеркнула, что для обеспечения безопасного функционирования внутридомовых инженерных систем законопроект не предполагает возможности установки систем микрогенерации в многоквартирных жилых домах.