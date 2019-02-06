На "Нижнекамскнефтехиме" произвели "юбилейные" тонны этилбензола и СКДН

На "Нижнекамскнефтехиме" (группа "ТАИФ") за 15 лет выпущено более 1,7 млн тонн каучука СКДН. Первый брикет цис-бутадиенового каучука на неодимовом катализаторе (СКДН) был получен на заводе СК ПАО "Нижнекамскнефтехим" 31 января 2004 года. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании.

СКДН предназначен для применения в шинной и резинотехнической промышленности, а также в других отраслях экономики для изготовления изделий промышленно-технического назначения.

"Неодимовые" полибутадиены характеризуются высоким содержанием цис-1,4-звеньев (96 – 98%), линейностью полимерных цепей, отсутствием геля и хорошей перерабатываемостью.

Значительные преимущества по комплексу потребительских свойств в сравнении с другими известными типами цис-полибутадиенов, наряду с экологической чистотой самих полимеров и способа их получения, определяют высокую конкурентоспособность данных полибутадиенов.

Основными потребителями каучука СКДН "Нижнекамскнефтехима" являются такие шинные компании, как Michelin, Pirelli, Continental, GoodYear, Bridgestone, "Нижнекамскшина" (группа "Татнефть").

На "Нижнекамскнефтехиме" также получена 11-миллионная тонна этилбензола с момента пуска производства.

42 года назад производство этилбензола на заводе стирола и полиэфирных смол (СПС) НКНХ являлось крупнейшим крупнотоннажным в стране. Здесь были установлены агрегаты большой единичной мощности и уникальное на тот период времени оборудование.

Первая тонна товарного этилбензола на первой очереди производства была выпущена 4 октября 1977 года, первая тонна на второй очереди - 11 марта 1979 года.

Сегодня этилбензол используется в качестве сырья при производстве стирола. Далее стирол отправляется на завод пластиков компании – для получения полистиролов и АБС-пластиков.

В прошлом году на заводе пластиков "Нижнекамскнефтехима" освоили единственное в РФ производство линейного полиэтилена средней плотности, сообщает издание "Нефтехимик". Данный полиэтилен применяется для изготовления изделий методом ротационного формования, то есть используется при производстве тонкостенных крупногабаритных изделий.

В 2018 году НКНХ выпустили опытную партию марки полипропилена для термосвариваемого слоя пленок. Проведены совместные испытания с компанией-потребителем, разработан ряд мероприятий для выпуска бимодального полипропилена с уникальными физико-механическими свойствами, близкими к импортному аналогу.

Данный вид полипропилена используется при производстве композиционных материалов, деталей для автомобилестроения, электрооборудования и электроники. Уникальное для России производство "Нижнекамскнефтехима" по выпуску АБС-пластиков работает всего шесть лет.

На НКНХ получают чистый полимер с минимальным содержанием остаточного мономера, что позволяет применять его в медицине, автомобильной промышленности, производстве детских игрушек, столовых приборов и электротехники.

В прошлом году на предприятии освоены новые марки полистирола для пищевой упаковки. Также продолжена работа по использованию новых катализаторов на производстве полипропилена в рамках поиска альтернативных поставщиков.

В 2018 году на заводе пластиков внедрил ряд мероприятий и по экологической программе. Так, на производстве полипропилена снизили объемы использования упаковок.

В этом году одним из значимых экологических мероприятий НКНХ станет схема откачки образующихся олигомеров на производстве полипропилена по трубопроводу в качестве компонента абсорбента. Это сократит количество газоопасных работ по заливу в бочки и автобойлеры, а также значительно снизит затраты на утилизацию отходов производства.

ИА Девон