Юбилейный RusCableCLUB-2019 пройдет в Яровит-Холле, Сокольники

Яровит Холл Сокольники Яровит Холл Сокольники RusCableCLUB 2018 RusCableCLUB 2019

Дорогие читатели, уважаемые пользователи, настоящие и будущие участники RusCableCLUB!



Мы, редакция портала RusCable.Ru и одновременно оргкомитет 10-й, юбилейной встречи клуба поставщиков и потребителей электротехнической продукции готовы анонсировать место проведения RusCableCLUB-2019.



Это большая радость и удача – прямо в Сокольниках, в одной минуте ходьбы от павильонов 4 и 4.1 главной кабельной выставки Cabex, открылся современный многофункциональный комплекс, оборудованный «по последнему слову техники» – ЯРОВИТ ХОЛЛ.



Техническое наполнение площадки – это show room компании «Яровит» и HARMAN PRO. Компания является крупнейшим дистрибьютором профессионального оборудования для шоу и официальным представителем Harman Pro (JBL, Crown, Soundcraft, AKG, Martin) в России. В Event Hall «Сокольники» можно реализовать самые интересные, яркие и амбициозные проекты. Идеальное место для главного отраслевого неформального мероприятия года!



Подготовка к юбилейному RusCableCLUB, который проходит в год двадцатилетия портала RusCable.Ru идет полным ходом. Составляем незабываемую шоу-программу, выбираем только лучших в деле фуршетов и банкетов, тематические сюрпризы и конкурсы – обязательно!



Друзья, все те, для кого RusCable.Ru – не простое сочетание букв, для тех, кто вместе с нами 20 лет жил, работал, творил и рос – ждем вас 20 марта в 19 часов в ЯРОВИТ ХОЛЛЕ в Сокольниках. Новички, молодежь – для вас этот вечер может стать поворотным в судьбе. RusCable – место, где сбываются мечты.



На следующей неделе мы запустим старт продажи билетов. Будут и скидки, и рост цен в марте, если билеты еще останутся. Число участников мы ограничили оптимальным количеством – 150 человек.



Следите за нашими новостями на сайте RusCableCLUB-2019 и “Добро пожаловать на борт!”