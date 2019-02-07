Омская мэрия рассматривает возможность приобретения электробусов для обновления парка электротранспорта

Департамент транспорта Омска намерен протестировать несколько моделей электробусов, чтобы решить вопрос обновления парка электротранспорта, сообщил директор департамента транспорта города Александр Вялков.

"Мы не планируем закупку троллейбусов, потому что все регионы повернулись в сторону электробусов, которые по сути те же троллейбусы, только на автономном ходу. Мы ведем переговоры с тремя компаниями о поставке пробного электробуса в город, чтобы понять, как с ним работать", - сказал А.Вялков.

Он пояснил, что рассматриваются три вида электробусов. Модели на ночной подзарядке не требуют контактных сетей, но им необходим мощный источник питания, что влечет строительство подстанций, прокладку дополнительных кабелей. Электробусы быстрой подзарядки могут заряжаться на конечной остановке за несколько минут от станции питания, однако ресурс службы их батареи значительно ниже.

"Третий путь, который мне кажется более предпочтительным, - электробусы с динамической подзарядкой. Это тот же троллейбус, который идет по контактной сети, а в этот момент заряжается батарея. При этом он имеет около 30-35 километров автономного хода, что позволяет ему избегать тех негативных ситуаций, которые возникают на электрическом транспорте, когда происходит ДТП, и троллейбус или трамвай вынужден стоять, не имея возможности проехать", - сказал директор профильного департамента.

А.Вялков подчеркнул, что все варианты сейчас рассматриваются, переговоры ведутся с тремя производителями.

Interfax