Отраслевой регулятор штата Техас приказал системному оператору увеличить платежи за мощность

Комиссия по коммунальному обслуживанию (Public Utilities Commission of Texas, PUCT) американского штата Техас, выполняющая функции отраслевого регулятора, дала указание Совету штата по обеспечению надежности энергосистемы (Electric Reliability Council of Texas, ERCOT) – независимому системному оператору штата, ответственному в том числе за работу энергорынков, повысить размер платежей за мощность в периоды высокого спроса на электроэнергию.

Решение PUCT обусловлено растущими опасениями, что летом 2019 г. при прохождении максимума нагрузки имеющихся объемов генерации для покрытия прогнозируемого потребления может оказаться недостаточно. Соответственно, ERCOT обязан внести изменения в ORDC (Operating Reserve Demand Curve) – рыночный механизм, обеспечивающий формирование цен в зависимости от "кривой спроса на оперативные резервы", – чтобы электростанции и объекты Demand Response, привлекаемые ERCOT в периоды пикового спроса, получали более высокую плату за свои услуги.

Данное предписание комиссии является реакцией на сообщение ERCOT о снижении объема плановых резервов мощности (reserve margin)6 штата на 2019 г. до 7,4% при целевом показателе 13,75%. Генерирующие компании, которые предлагали такие изменения еще в 2017 г., активно поддержали PUCT.

Значительное снижение объема плановых резервов связывается, прежде всего, с выводом из эксплуатации крупных стареющих угольных ТЭС и АЭС, вытесняемых с рынка из-за низких цен на природный газ и электроэнергию, выработанную ВИЭ-генерацией. В частности, в начале января 2019 г. ERCOT согласовал бессрочную консервацию угольной ТЭС Gibbons Creek мощностью 460 МВт, что как раз и привело к снижению reserve margin до 7,4%. Для сравнения летний максимум 2018 г. штат проходил объемом плановых резервов, равным 11%.

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