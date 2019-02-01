Современные системы накопления энергии обсудили сибирские энергетики с французскими производителями батарей

В МРСК Сибири прошел технический обучающий семинар для узкопрофильных специалистов.

Среди участников семинара – профессионалы из исполнительного аппарата и филиалов МРСК Сибири, представители компании "ЭСК Сибири", а также гости из компании SAFT, крупнейшего европейского производителя высокотехнологичного оборудования – современных систем накопления энергии.

Гостей приветствовал начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО "МРСК Сибири" Дмитрий Зверков. Он подчеркнул эффективность подобного обмена опытом в области инновационных решений и лучших практик в сфере строительства, модернизации и эксплуатационного обслуживания систем накопления энергии, используемых для повышения эффективности, надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры.

Генеральный директор SAFT(входит в группу компаний Total (Франция)) поблагодарил организаторов семинара и рассказал о работе одной из старейших компаний: Total исполнилось 100 лет, а его выручка составляет 744 млн долларов в год, в 2013 году SAFTоткрыли свое представительство в Москве для расширения географии деятельности и технической поддержки российских клиентов в условиях быстрорастущего энергетического сектора экономики страны. SAFT обслуживает широкий спектр секторов рынка – от аэрокосмической, морской и железнодорожной до телекоммуникаций, здравоохранения и энергетики, предлагая аккумуляторные решения для различных применений. Аккумуляторные батареи SAFT в настоящее время используются во многих областях, позволяя повысить производительность и обеспечить бесперебойность процессов.

На семинаре речь шла о нюансах и преимуществах использования современных систем накопления энергии в электросетевой инфраструктуре, особенно для удаленных и труднодоступных районов России. Специалисты пришли к выводу о перспективности подобного сотрудничества для дальнейшего развития электросетевой инфраструктуры.

Проведенная встреча – результат совместной работы подразделений взаимодействия с клиентами и технического блока ПАО "МРСК Сибири" в области поиска эффективных решений по повышению качества и надежности поставляемой электроэнергии. В условиях современного рынка в рамках набирающей обороты цифровизации электроэнергетики особенно важно учесть интересы всех групп потребителей, подчеркнул генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.