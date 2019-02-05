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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 доступна новая информация

В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 доступна новая информация

7 февраля 2019, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Подкомитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 "Подстанции и электроустановки" создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе Подкомитета B3 РНК СИГРЭ "Подстанции" доступна актуальная информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья Ю.В. Жилкиной, Д.А. Воденникова "Энергетическая безопасность России: сущность и основные угрозы в современных реалиях" в сборнике докладов ХIII Всероссийской открытой молодежной научно-практической конференции "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике". Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

  • статья Ю.В. Жилкиной, Д.А. Воденникова "Сервис в электроэнергетике" в сборнике докладов ХIII Всероссийской открытой молодежной научно-практической конференции "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике". Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

  • статья Ю.В. Жилкиной "Финансовая система и обеспечение экономической безопасности России в условиях санкций" в журнале "Вестник ТОГУ" № 3 (50), 2018. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

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