Воронежский авиазавод выделит на перевооружение производства до 910 млн рублей

Воронежский авиационный завод объявил четыре аукциона на проведение работ по перевооружению и реконструкции производства на общую сумму 910,3 млн рублей во вторник и среду, 5 и 6 февраля. Новые технические характеристики производства необходимы для строительства самолетов Ил-112В.

Деньги на выполнение контрактов выделит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Так, на производство полимерных композиционных материалов для изготовления легкого военно-транспортного самолета выделят до 218,1 млн рублей. На реконструкцию и техническое перевооружение производства концевых частей крыла выделят до 206,3 млн рублей, до 198,7 млн рублей – на перевооружение и реконструкцию механообрабатывающего производства. Контракт реконструкции заготовительно-штамповочного и металлургического производств будет стоить до 287,2 млн рублей.

Срок выполнения работ – до 19 августа 2020 года. Заявки на участие подаются до 25 февраля, а сами аукционы состоятся 4 марта 2019 года.

Ил-112 – самолет нового типа, способный решать задачи высокого уровня. Самолет построят не только для Вооруженных сил РФ, но и для экспортных рынков, в том числе для министерств обороны стран – партнеров России. Кроме того, на Воронежском авиазаводе будут производить крыло самолета Ил-114-300. Серийное производство самолета запустят в 2022-2023 годах.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В передали на аэродромные испытания в 2018 году. Первый экземпляр оправили на летно-испытательную станцию ВАСО в конце ноября. Элементы второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В передали на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт в городе Жуковский. Специалисты должны провести комплекс аэродромных отработок воздушного судна и дать заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

РИА Воронеж