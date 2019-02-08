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Датская Ørsted и японская TEPCO начинают сотрудничество в области офшорной ветровой энергетики

Датская Ørsted и японская TEPCO начинают сотрудничество в области офшорной ветровой энергетики

8 февраля 2019, 12:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Choshi, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (Tepco) и крупнейшая датская энергокомпания Ørsted подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной работе в области офшорной ветровой энергетики и конкретно по проекту сооружения офшорной ВЭС Choshi в японских водах Тихого океана близ юго-восточного побережья страны. В настоящее время Tepco выполняет исследования морского дна в рамках подготовки ТЭО проекта.

По сообщениям японских СМИ, мощность ВЭС Choshi, в реализацию проекта которой Tepco планирует инвестировать около $ 9,2 млрд, составит не менее 1 ГВт. Tepco, в управлении которой находилась АЭС Фукусима, закрытая в 2013 г. из-за аварии, произошедшей 2011 г., переориентировала свою стратегию на выработку энергии на базе ВИЭ и планирует построить объекты ВИЭ-генерации в Японии и за ее пределами суммарной мощностью от 6 до 7 ГВт.

Сектор офшорной ветровой энергетики в Японии получил импульс к развитию после утверждения парламентом страны законопроекта, предоставляющего право организовывать аукционы по потенциальным офшорным ВЭС начиная с весны 2019 г. В настоящее время суммарная установленная мощность офшорных ВЭС в Японии составляет всего 44,7 МВт. Японская Ассоциация ветровой энергетики (Japanese Wind Power Association, JWPA) выступила с предложением о вводе к 2030 г. 10 ГВт мощностей офшорной ветровой генерации.

Информационно-аналитический ресурс Wind Power montly

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