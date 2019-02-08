Дрозденко: Развитие транспортной системы Петербургской агломерации – вопрос федеральной важности

Развитие транспортной инфраструктуры Петербургской агломерации в силу ее стратегического положения – вопрос федеральной важности.

Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе совещания по вопросу развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Он подчеркнул также, что транспортные артерии города и области представляют собой единую систему, и развивать их возможно только в комплексе.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин представил на совещании крупнейшие транспортные проекты региона, которые планируется реализовать до 2024 года и на которые областные власти надеются привлечь федеральное софинансирование.

В их число входят: строительство мостов через Волхов на подъезде к Киришам (ориентировочная стоимость проекта 3,4 млрд рублей) и через Свирь у Подпорожья (3,5 млрд), автодорожного выезда в створе Пискаревского пр. в обход Мурино и Нового Девяткино с выходом на дорогу "Петербург – Матокса" (6,9 млрд), областного участка ВСД (12,1 млрд), подъезда к Всеволожску (8,6 млрд), подъезда от КАД до трассы М-11 "Нарва" (6,2 млрд), от КАД до дороги "Петербург – Матокса" для обеспечения работы ТПУ "Девяткино" (1,6 млрд), а также реконструкция дороги "Петербург – Колтуши" на участке "КАД – Колтуши (8 млрд). Таким образом, суммарный объем инвестиций в эти проекты достигает почти 43 млрд рублей.

автор: Михаил Кулыбин