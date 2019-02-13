Сибирские ГЭС РусГидро обеспечили стабильное энергоснабжение потребителей, несмотря на аномальные холода

Саяно-Шушенская, Богучанская и Новосибирская ГЭС РусГидро обеспечили стабильное энергоснабжение потребителей на протяжении всего периода аномальных холодов, наблюдавшихся в Сибири с начала февраля.

В первой декаде февраля в Сибири установились сильные морозы. В Новосибирске температура снижалась до –350С, в Кодинске (вблизи которого расположена Богучанская ГЭС) столбик термометра опускался ниже –410С.

Проекты строительства сибирских ГЭС РусГидро изначально учитывали работу станций при столь низких температурах. Гидроагрегаты станций установлены в закрытых, отапливаемых машинных залах. Помимо этого, в ходе строительства Богучанской ГЭС и модернизации Саяно-Шушенской ГЭС было принято решение об использовании комплектных распределительных устройств (КРУЭ), которые также размещены внутри помещений, что значительно повышает надежность их функционирования в холода. Оборудование, расположенное вне помещений, изготовлено в специальном климатическом исполнении и может работать даже при более сильных морозах.

Тем не менее, на станциях были приняты дополнительные меры для обеспечения надежной работы оборудования в условиях низких температур, проведены внеплановые инструктажи персонала. Усилен контроль при обходах сооружений и осмотрах оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом станции, созданы оперативные ремонтные бригады на случай возникновения внештатных ситуаций. Во всех производственных и административных зданиях строго контролировался температурный режим.

В 2018 году все гидроэлектростанции РусГидро получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Документ подтверждает выполнение ГЭС всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.