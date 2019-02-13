Строительство завода Isuzu и Sollers в Ульяновске начнется в мае

Компании Isuzu и Sollers приступят к созданию совместного предприятия по производству среднетоннажных грузовиков в Ульяновске в рамках специнвестконтракта в мае 2019 года. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в рамках дней субъекта в Совете Федерации.

Специальный инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли России, Ульяновской областью и ООО Isuzu Sollers был подписан 26 мая 2018 года. Общий объем инвестиций в производство среднетоннажных грузовиков Isuzu в Ульяновске превысит 6 млрд рублей. Стороны собираются инвестировать в новые технологии для создания автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги и программного обеспечения для телематических сервисов.

"В конце февраля состоится окончательное подписание соглашения о совместном предприятии. Специальный инвестиционный контракт уже подписан. В мае мы ожидаем начало строительства этого предприятия", - сказал собеседник агентства.

Смекалин добавил, что в течение года на предприятии начнется производство. "Чуть больше чем через год мы сможем увидеть первые автомобили", - уточнил он.

Действующий сборочный цех "Исудзу Рус" был открыт на территории Ульяновского автозавода (сейчас эта территория относится к индустриальному парку УАЗ) в 2012 году в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. В мае 2017 года компания Isuzu запустила в Ульяновске сборку сверхтяжелых грузовиков массой от 30 тонн. Общий объем инвестиций в производственную площадку в регионе компания оценивала более чем в 1 млрд рублей.

ТАСС