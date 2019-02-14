АО "НоваВинд" инвестирует 955 млн рублей в строительство завода по производству ветроустановок в г. Волгодонске

Сегодня в рамках работы "Российского инвестиционного форума" в г. Сочи Министерство промышленности и торговли РФ, АО "НоваВинд" (дивизион Госкорпорации "Росатом", отвечающий за реализацию стратегии в области возобновляемой энергетики) и совместное российско-голландское предприятие "Red Wind B.V." подписали Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по реализации инвестиционного проекта по созданию на территории РФ промышленного производства "Сборочное производство компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта "Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ" в г. Волгодонске Ростовской области".

В присутствии первого заместителя Министра энергетики Алексея Текслера, губернатора Ростовской области Василия Голубева и генерального директора ГК "Росатом" Алексея Лихачёва документ подписали Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор АО "НоваВинд" Александр Корчагин и глава российского филиала "Red Wind B.V." Антон Ковалевский.

Проект нацелен на создание на территории Российской Федерации производства генераторов и гондол ветроустановки (ВЭУ) при гарантированной со стороны Российской Федерации стабильности условий осуществления деятельности. Инвестором проекта выступит АО "НоваВинд". Планируемая стоимость реализации проекта составит порядка 955 млн рублей. На предприятии в г. Волгодонске будет создано 254 рабочих места.

"В рамках СПИК мы планируем реализовать 580 комплектов высокотехнологичного оборудования для строительства ветроустановок. Оно предназначено как для реализации текущих проектов, так и для будущих программ, в том числе и экспортных. Благодаря продуманной программе локализации, внутри Росатома сосредотачиваются уникальные для России компетенции производства генераторов для безредукторных ветроустановок. Мы рассчитываем, что произведённое в Волгодонске оборудование будет конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - комментируя подписание контракта, отметил Александр Корчагин.

Производство будет осуществлять – "Red Wind B.V." – совместное предприятие АО "НоваВинд" и Lagerwey. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. В дальнейшем производство будет обеспечивать реализацию продукции для нужд последующих проектов или под внешние заказы.

В рамках СПИК со стороны государства предусмотрены следующие меры стимулирования: стабильность совокупной налоговой нагрузки на доходы, стабильность требований к производимой в рамках СПИК промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.