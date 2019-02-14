Энел Икс Рус и Татэнерго на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали мемонрандум о намерениях в сфере инфраструктуры для электромобилей и технологий V2G

Меморандум о намерениях направлен на расширение технологического сотрудничества между компаниями в Республике Татарстан.

ООО "Энел Икс Рус", дочерняя компания Группы Enel в России, и региональная генерирующая компания АО "Татэнерго" подписали меморандум о намерениях, направленный на укрепление сотрудничества между сторонами в Республике Татарстан по направлениям:

· обеспечение зарядной инфраструктуры Enel X для электромобилей, и

· оценка возможностей применения технологий Vehicle-To-Grid (V2G), которая позволяет установить двусторонний обмен между электротранспортным средством и сетью.

Меморандум был подписан в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Карло Палашано Вилламанья, Главой Enel в России, а также Генеральным директором АО "Татэнерго" Раузилом Хазиевым в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

Карло Палашано Вилламанья, Глава Enel в России, прокомментировал: "Мы очень рады начать сотрудничество с Татэнерго в сфере таких инновационных технологий. Подписание меморандума предоставляет нам прекрасную возможность обеспечить Татарстан инфраструктурой зарядки электромобилей, которая позволяет сбалансировать сеть устойчивым образом в долгосрочной перспективе".

В рамках меморандума стороны договорились об обмене информацией, планировании совместных мероприятий и разработке приоритетных направлений сотрудничества, обозначенных в соглашении.

О компании Enel X

Enel X – это глобальная бизнес-линия компании Enel, которая занимается развитием инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, где электроэнергетика демонстрирует наибольший потенциал к проведению трансформаций: в городах, домах, предприятиях и в секторе электротранспорта. Enel X занимает ведущие позиции в программе управления спросом по всему миру, отвечая за более чем 6 ГВт мощности по управлению спросом в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. В мае 2018 года компания зарегистрировала свое дочернее предприятие в России, ООО "Энел Икс Рус".

О компании АО "Татэнерго"

АО "Татэнерго" – одна из крупнейших региональных генерирующих компаний Российской Федерации.

Основным видом деятельности общества являются производство электрической и тепловой энергии на электростанциях АО "Татэнерго", включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

В структуру АО "Татэнерго" входят: Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.

С 1 декабря 2008 года компания в качестве субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности) осуществляет продажу электрической энергии на ОРЭМ и имеет порядка 250 контрагентов по договорам купли-продажи электрической энергии (мощности). Продажу тепловой энергии компания осуществляет на территории Республики Татарстан.

АО "Татэнерго" стремится занять лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным партнером для инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов. Переходя на международные стандарты прозрачности ведения бизнеса, экологически ответственной эксплуатации мощностей и инновационной социальной политики, компания стремится стать эталоном энергогенерирующего комплекса России.