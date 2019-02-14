"Русатом Хэлскеа" и GE Healthcare утвердили план по локализации в России передовых технологий для ядерной медицины

На полях Российского инвестиционного форума подписана дорожная карта между предприятием Госкорпорации "Росатом" - АО "Русатом Хэлскеа" (интегратор в области радиационных технологий в медицине и промышленности) и GE Healthcare, о создании локального производства высокотехнологичного медицинского оборудования с целью обеспечения растущей потребности населения регионов РФ в качественной медицинской диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Документ подписали генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов и президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки. Документ был подписан в присутствии первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба.

Дорожная карта, подписанная сегодня, определяет порядок совместных действий на полуторагодовой период по локализации ПЭТ/КТ в России с возможностью дальнейшего расширения продуктовой линейки. До конца 2020 года планируется начать сборку компьютерных томографов для планирования лучевой терапии (КТ для ЛТ), магнитно-резонансных компьютерных томографов (МРТ) и совмещенных однофотонных эмиссионных компьютерных томографов (ОФЭКТ/КТ). Документ предусматривает формирование рабочей команды, разработку пакета лицензионных соглашений, условий сервисного обслуживания и программ управления качеством. Он также определяет сроки и порядок проектирования производственной площадки в соответствии с техническими требованиями, стандартами качества GE Healthcare, Производственной системой Росатома и российскими нормативами.

По словам генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Александра Шибанова, для Госкорпорации "Росатом", создание нового производства высокотехнологичного диагностического оборудования на территории РФ – это вопрос, лежащий не только в плоскости бизнеса, но и в плоскости социальной ответственности. "Проект будет реализовываться в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Цель данного проекта - участие Росатома силами АО "РХК" в реализации Нацпроекта "Здравоохранение" в период с 2019 по 2024 год в качестве поставщика, произведённого в РФ современного радиологического диагностического и радиотерапевтического оборудования для оснащения российских лечебно-профилактических учреждений. Таким образом, будущее производство станет новым драйвером роста для российской медицинской промышленности, путём поэтапного углубления локализации и развития собственного производства компонентов", - сказал он.

"Разработка и внедрение инноваций в диагностику онкологических заболеваний является ключевой областью инвестиций для GE Healthcare. Уже более 10 лет мы реализуем в России комплексные проекты в области онкологии и принимаем активное участие в развитии ядерной медицины. Соглашение, подписанное сегодня, является прежде всего важным шагом для развития в РФ производства инновационного медицинского оборудования и будет способствовать решению важнейших задач российского здравоохранения – обеспечения доступа к качественному медицинскому обслуживанию и снижения смертности от онкологических заболеваний", - отметила Нина Канделаки, президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ.

Для справки:

Сегодня технология позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/ КТ) является одним из наиболее активно развивающихся методов выявления злокачественных новообразований и контроля эффективности лечения онкозаболеваний. Уникальность и преимущества диагностики методом ПЭТ/ КТ заключаются в его удобстве и безопасности для пациента, а также в возможности получить наиболее полные данные о функционировании отдельных органов и тканей тела и выявлении заболеваний на ранних стадиях. По данным исследований, на сегодняшний день в России на 1 млн населения приходится всего лишь 0,36 ПЭТ-сканеров, в то время как в Европе эта цифра составляет 1,1, в Японии – 3,7, а в США – 7,11.

АО "Русатом Хэлскеа" учреждено компанией АО "Атомэнергопром" в составе Госкорпорации "Росатом" для целей развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий. Стратегической задачей АО "Русатом Хэлскеа" является организация и интеграция производственных мощностей для создания полноценного внутреннего рынка современного высокотехнологического оборудования и инновационной радионуклидной продукции и радиофармпрепаратов на их основе для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также современного промышленного оборудования на основе радиационных технологий с последующим продвижением конкурентоспособной продукции за рубеж.

GE Healthcare – бизнес-подразделение GE с оборотом $19 млрд. Являясь одним из ведущих производителей высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования, систем мониторинга, биофармацевтических препаратов, технологий для генной и клеточной терапии, GE Healthcare способствует развитию персонализированной медицины, включая диагностику, терапию и мониторинг пациентов, за счет использования "умных" алгоритмов, аналитики больших данных, приложений и сервисов. GE Healthcare уже более 100 лет успешно работает в системе здравоохранения и насчитывает более 50 000 сотрудников по всему миру, помогая пациентам, медицинским учреждениям, научно-исследовательским центрам и биотехнологическим компаниям добиваться высоких результатов.

GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный тренинг-центр компании GE Healthcare Academy, который предлагает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех регионах России/ СНГ для поддержки приоритетных задач здравоохранения – повышения качества и доступности медицинского обслуживания и снижения смертности.

Пресс-служба АО "Русатом Хэлскеа"