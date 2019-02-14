Завод "Сибкабель" подтвердил высокое качество всех процессов

АО "Сибкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) прошло инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта железнодорожной промышленности ISO TS 22163 (ранее IRIS).

Представители сертифицирующего органа изучали регламентирующую документацию, организацию производственных процессов в каждом цехе, включая работоспособность оборудования и техперевооружение, условия хранения материалов, наличие всех необходимых ресурсов (финансовых, технологических, кадровых и т.д.). Особое внимание было уделено работе с потребителями. Аудиторы обратили внимание на качество продукции, своевременность ее отгрузки и доставки, разбор претензий и подготовку ответов на них.

Предприятию был дан ряд рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества, но в целом проверяющие вынесли положительное решение.

Сертификаты ISO 9001:2015 и ISO/TS 22163 завод "Сибкабель" получил в начале прошлого года. Срок их действия закончится в 2021 году. Тогда предприятию потребуется ресертификация. Пока же каждый год оно должно проходить инспекционный аудит, подтверждающий высокое качество всех процессов.

"Сертификация является частью стратегии развития "Сибкабеля". Наличие сертификатов ISO подтверждает, что система менеджмента предприятия обеспечивает выпуск качественной продукции для различных отраслей экономики. Это дает предприятию серьезные конкурентные преимущества, в том числе при участии в тендерах, позволяет укрепить свои позиции и расширить рынок сбыта", - отметил директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

Стоит добавить, что АО "Сибкабель" выпускает продукцию для нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, горнорудной отраслей. В 2018 году предприятие переработало порядка 15 000 тонн меди и около 2500 тонн алюминия.