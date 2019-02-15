"Медный" партнер RusCableCLUB-2019

Cabex 2018 Cabex 2018 RusCableCLUB-2018

«Медным партнером» юбилейной встречи поставщиков и потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019 выступил «Холдинг Кабельный Альянс», одно из ведущих предприятий кабельной промышленности, объединяющее в своем составе три завода — «Электрокабель» Кольчугинский завод», «Сибкабель», «Уралкабель». Холдинг оказал большую поддержку оргкомитету в подготовке и проведении 10-й встречи клуба.

«Холдинг Кабельный Альянс», образованный в 2011 году путем объединения кабельных активов Уральской горно-металлургической компании, является одним из лидеров электротехнической отрасли в производстве кабельно-проводниковой продукции и входит в тройку лидеров промышленности по объемам переработки меди среди производителей России и стран СНГ. Благодаря разным направлениям по производству КПП на заводах Холдинга, эффективно выстроенному взаимодействию и качественной логистике, использованию высокотехнологичного оборудования, наличию собственной научно-испытательной базы и стремлению к выпуску высококачественной продукции, изделия компании высоко ценятся и широко востребованы в различных отраслях экономики: энергетической, телекоммуникационной, горнорудной, химической, нефтегазовой, строительной и других. Номенклатурный список продукции компании насчитывает около 150 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов, подразделяющихся на более чем 40 групп, а ее поставки производятся как по всей России так и зарубеж.

Холдинг принимает активное участие в ключевых событиях и мероприятиях кабельного рынка, ведет работу в составе отраслевых ассоциаций и вносит ощутимый вклад в борьбу с контрафактной и некачественной продукцией, оказывая максимальное содействие общественной инициативе в проекте «Кабель без опасности». Но в первую очередь, заводы Холдинга занимаются повышением методов и строгости контроля продукции на собственных производствах, в чем порталу RusCable.Ru удалось убедится на личном опыте, во время визита на предприятие Холдинга в г. Екатеринбург – «Уралкабель». По итогам этой поездки мы подготовили крупный репортаж «Завод «Уралкабель»: адаптация и синергия на благо потребителя», опубликованный на профессиональном Форуме портала.

Стенд участника многочисленных отраслевых выставок, «Холдинга Кабельный Альянс» ежегодно является одной из точек притяжения международной выставки кабельно-проводниковой продукции – «Cabex». Не станет исключением для предприятия и этот год, на Cabex-2019 Холдинг выступит с масштабным стендом, на котором будет представлена ключевая номенклатура КПП, производимая на предприятиях Холдинга для различных отраслей промышленности. Посетители стенда смогут ознакомиться с перспективными технологиями и тенденциями развития кабельного рынка, выбрать продукцию в соответствии со своими задачами, а также задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями службы продаж и техническими специалистами.

Важность такого уникального события для всей отрасли как RusCableCLUB, «Холдинг Кабельный Альянс» подчеркивает уже не впервые, при этом второй раз подряд выступая партнером мероприятия. Большой вклад компании в проведение RusCableCLUB-2018 оставил ощутимые результаты и более этого – теплые воспоминания в сердцах участников клуба и представителей Холдинга, так что и в этом году ООО «ХКА» не преминуло оказать поддержку проведению клуба.

Портал RusCable.Ru благодарит партнеров за вклад в сохранение и укрепление кабельных традиций – перспективные знакомства, обмен опытом, полезное общение и общая работа на рост и развитие рынка, отрасли.

Внимание! Всех, кто хочет разделить радость от общения и войти в новую эпоху истории профессионального сообщества мы просим не откладывать решение в долгий ящик. За 4 дня после старта продаж билетов на RusCableCLUB-2019 продано уже 116 из 150. Билеты на сайте club.ruscable.ru. Принимаются все заявки! Напоминаем, что юбилейная встреча клуба пройдет 20 марта в Яровит Холле Сокольники.