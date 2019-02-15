На "Территории "Россети" в рамках РИФ-2019 обсудили вопросы привлечения инвестиций в проекты цифровой трансформации сети

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи на "Территории Россети" состоялась панельная дискуссия по вопросам финансирования и привлечения инвестиций в проекты цифровой трансформации сети.

Первая часть сессии была посвящена инструментам финансирования проектов, в том числе, мерам государственной поддержки повышения инвестиционной привлекательности отрасли, а также наиболее эффективным формам кооперации государственного сектора, банков и бизнеса для достижения наилучших результатов.

Первый заместитель Председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев поддержал законодательные инициативы компании, направленные на обеспечение гарантий неизменности основных условий ведения бизнеса в период реализации и окупаемости инвестиционных проектов, в частности, установление долгосрочных тарифов на срок 5 - 10 лет, а также сохранение экономии, полученной от оптимизации операционных и инвестиционных затрат в тарифе.

Как отметил заместитель генерального директора "Россетей" Егор Прохоров, сегодня компанией определена траектория развития в рамках реализации концепции цифровой трансформации до 2030 года, которая предполагает использование собственных средств и привлечение внешних источников финансирования.

За прошедший год, с момента предыдущей дискуссии на площадке РИФ по вопросу привлечения инвестиций в цифровые проекты, компанией совместно с ФОИВами, регионами, регуляторными органами власти была проведена большая значительная работа. Помимо того, что одобрена сама концепция "Цифровая трансформация 2030", получена поддержка Правительства Российской Федерации по законодательным инициативам группы. Совместно с Минфином также прорабатываются условия поощрения и защиты капиталовложений в новые инвестиционные проекты компании. Сейчас, когда дан старт формированию пилотных проектов по цифровой трансформации сети, компании необходимо правильно выстраивать коммуникации с представителями банковского и инвестиционного сообщества", - заявил Егор Прохоров.

Во время выступлений прозвучали различные предложения по формам участия фонда прямых инвестиций, института развития ВЭБ.РФ в финансировании проектов, доступным для компании инструментам финансирования и вариантам государственно-частного партнерства.

Как сказал первый вице-президент "Газпромбанка" Денис Шулаков, российский рынок капитала является "открытой платформой со значительным потенциалом".

"Инвесторы, в том числе иностранные, положительно смотрят на инфраструктурные компании и на "Россети" в частности. В среднем, за последние семь лет среди размещений российских корпоративных эмитентов на долю иностранных инвесторов приходилось порядка 50-70% от аллокации выпусков", - отметил Денис Шулаков.

В свою очередь, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян обратил внимание на то, что банк уже сейчас готов предоставить готовое платформенное решение по финансированию проектов компании, посредством предоставления льготного кредитования на покупку продукции/оборудования, производимых предприятиями оборонно-промышленного комплекса на гражданских рынках.

В целом, эксперты отметили, что в условиях стремительной трансформации не только отдельных отраслей, но и всей экономики нужны новые подходы и модели взаимодействия всех участников проекта цифровой трансформации сети, которые будут давать максимальный мультипликативный эффект. Это должно быть объединение усилий, как бизнеса, банков, институтов развития, так и регулятора, которое позволит достичь наибольшего эффекта в масштабах экономики страны.

Во второй части дискуссии участникам было предложено перейти от масштаба проекта к масштабу самой компании.

Как отметил Егор Прохоров, "Россети" – естественная монополия, которая с одной стороны реализует политику государства по обеспечению надежного электроснабжения, а, с другой стороны, как публичное акционерное общество должно обеспечивать доходность своих акционеров. Как соблюсти баланс интересов?

Топ-менеджер предложил участникам ответить на достаточно провокационный вопрос, с учетом мировых тенденций и специфики функционирования компании, стоит ли в принципе естественной монополии стремиться к росту капитализации и повышению инвестиционной привлекательности или нужно закрыться для решения внутренних проблем?

В итоге все участники панельной дискуссии сошлись в едином мнении, что заниматься инвестиционной привлекательностью и стремиться к росту капитализации компания должна, однако все усилия в этом направлении необходимо осуществлять в тесном взаимодействии с основным акционером.

"Банковское и инвестиционное сообщество воспринимает группу "Россети" исключительно как бизнес", - подчеркнул старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Илья Седов.

Участники договорились продолжить взаимодействие в рамках обсуждения наиболее оптимальных для компании форм финансирования проектов цифровой трансформации сети.