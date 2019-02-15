ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о реализации совместных проектов и программ в области цифровой трансформации сети

PR-Challenge 2019
15 февраля 2019, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: РИФ-2019, РОССЕТИ, ВЭБ.РФ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ПАО "Россети" и ВЭБ.РФ заключили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о приоритетных направлениях дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
"Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения", – отметил Игорь Шувалов.
Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для нужд компаний группы "Россети" и взаимодействие при реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
"Для нас очень важно иметь такого надежного партнера. "Россети" заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для электросетевого комплекса. Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом", – отметил Павел Ливинский.