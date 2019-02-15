ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о реализации совместных проектов и программ в области цифровой трансформации сети

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ПАО "Россети" и ВЭБ.РФ заключили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о приоритетных направлениях дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения", – отметил Игорь Шувалов.

Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для нужд компаний группы "Россети" и взаимодействие при реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".