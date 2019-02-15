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Инвестиции (проекты)

В Тульской области будут производить высокомолекулярные термостабильные полимеры

Сегодня в Сочи проходит второй день работы Российского инвестиционного форума-2019.
Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев принял участие в круглом столе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на тему: "Химия в жизнь".

Открыл мероприятие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. Он сообщил об итогах работы химической промышленности в 2018 году и стратегических задачах.

С докладом о перспективах развития химической отрасли выступил министр промышленности Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев. Министр отметил положительную динамику развития химического комплекса региона. По его словам, она обусловлена, в частности, реализацией крупных инвестиционных проектов на предприятиях ОАО "Щекиноазот" и АО МХК "ЕвроХим". Дмитрий Ломовцев также сообщил о планах ведущих химических предприятий региона по созданию новых высокотехнологичных производств и выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли строительных материалов

Тульские известия

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