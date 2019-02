Американская PG&E официально объявила о банкротстве

Американская Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) – крупнейшая дочерняя компания холдинга PG&E Corporation – 29 января 2019 г. направила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (U.S. Securities and Exchange Commission) официальное объявление о банкротстве в связи с исковыми требованиями, выставленными компании в рамках дел о возмещении убытков от лесных пожаров 2017 г. и 2018 г. в штате Калифорния.

PG&E предъявлены обвинения в рамках расследования пожаров, прямой либо косвенной причиной которых могли стать энергообъекты и электрооборудование, находящееся в собственности компании.

Финансовые обязательства PG&E за нанесенный штату ущерб по различным оценкам могут составить до $ 30 млрд. Компания уже заявила, что обеспечено кредитование в размере $ 5,5 млрд для финансирования текущей деятельности в условиях банкротства. При этом процедура банкротства может занять свыше двух лет.

Официальный сайт Utility Dive