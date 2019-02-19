 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Американская PG&E официально объявила о банкротстве

Американская PG&E официально объявила о банкротстве

18 февраля 2019, 16:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: PG&E
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

299 просмотров

Американская Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) – крупнейшая дочерняя компания холдинга PG&E Corporation – 29 января 2019 г. направила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (U.S. Securities and Exchange Commission) официальное объявление о банкротстве в связи с исковыми требованиями, выставленными компании в рамках дел о возмещении убытков от лесных пожаров 2017 г. и 2018 г. в штате Калифорния.

PG&E предъявлены обвинения в рамках расследования пожаров, прямой либо косвенной причиной которых могли стать энергообъекты и электрооборудование, находящееся в собственности компании.

Финансовые обязательства PG&E за нанесенный штату ущерб по различным оценкам могут составить до $ 30 млрд. Компания уже заявила, что обеспечено кредитование в размере $ 5,5 млрд для финансирования текущей деятельности в условиях банкротства. При этом процедура банкротства может занять свыше двух лет.

Официальный сайт Utility Dive

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Женевская сессия сторон Конвенции Эспо объявила о нарушениях, допущенных при выборе площадки для строительства Белорусской АЭС
ExxonMobil и Petrovietnam планируют построить единый комплекс по добыче и переработке шельфого газа и выработке электроэнергии в Центральном Вьетнаме
В эмирате Дубай планируется построить гибридную СЭС мощностью 950 МВт
Дайджест новостей о ВИЭ журнала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно