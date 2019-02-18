Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на стимулирование добычи редких металлов

Государственной Думой в первом чтении одобрен правительственный проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на стимулирование добычи редких металлов, разработанный Минприроды России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации.

Налоговое стимулирование добычи редких металлов является частью комплекса мер по развитию национальной редкометаллической промышленности, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Законопроектом предлагается понизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для товарных руд редких металлов и редких металлов, являющихся попутными компонентами к другим видам полезных ископаемых, с 8,0 до 4,8 % – минимальной для металлических полезных ископаемых.

К редким металлам предлагается отнести литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий, редкоземельные металлы (иттрий, лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций)), индий, таллий, галлий, титан, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур, рений.

Для новых проектов по добыче стратегически важных редких металлов предлагается установить инвестиционные налоговые каникулы путем применения понижающего коэффициента 0,1 к ставке НДПИ в первые 10 лет с начала добычи соответствующего редкого металла. Понижающий коэффициент к ставке НДПИ планируется применять при добыче лития, бериллия, скандия, редкоземельных металлов, германия, ниобия, тантала, рения.

Производство редких металлов составляет основу передовых высокотехнологичных производств как гражданского, так и оборонного значения. Как в нашей стране, так и в мире прогнозируется кратное увеличение потребления редких металлов в связи с развитием цифровой экономики, производства альтернативных источников энергии, новых конструкционных материалов, перспективных систем вооружения.

Ведущие российские промышленные компании (Государственная корпорация "Ростех", Госкорпорация "Росатом", Группа компаний "ИСТ", ПАО "ФосАгро" и другие) заинтересованы в инвестициях в новые проекты по добыче и производству редких металлов, однако планируемые ими проекты ниже порога рентабельности при действующей системе налогообложения. Кроме того, такие проекты – особо сложные в технологическом отношении.

Введение предлагаемых законопроектом норм повысит инвестиционную привлекательность проектов освоения редкометалльных месторождений, будет способствовать масштабному производству редких металлов в Российской Федерации для целей импортозамещения, а также экспорта высокотехнологичной продукции, развитию инновационных отраслей экономики, обладает высоким мультипликативным эффектом.

"Металлоснабжение и сбыт"