В Ингушетии построят завод алюминиевых сплавов

Республика Ингушетия в ходе инвестиционного форума "Сочи -2019" подписала соглашение о строительстве на территории региона завода алюминиевых сплавов "РИАЛ". Предприятие станет поставщиком сырья для республиканского завода по производству алюминиевых профилей "РИАК" и завода по производству радиаторов отопления ООО "АТМ".

Соглашение подписали Глава республики Юнус-Бек Евкуров и инвестор проекта, руководитель ООО "ЗАС РИАЛ" Мустафа Тумгоев.

"Это важно, что наши местные инвесторы активно вкладывают средства в республику и развивают бизнес в родном регионе. Завод алюминиевых сплавов станет первым подобным проектом на территории СКФО, кратно повысит инвестиционную привлекательность Ингушетии. Планируется, что предприятие в перспективе будет осуществлять поставки сырья не только для "РИАКа" и "АТМ", но и на другие заводы в России", - сказал Ю. Евкуров после церемонии подписания.

По словам инвестора, сумма инвестиций в проект составит 398,8 млн рублей. Предполагается, что "РИАЛ" будет переплавлять алюминиевый лом, собираемый на территории республики и соседних регионов СКФО, и далее уже эти заготовки будут поступать на заводы "РИАК" и "АТМ".Проект предполагается реализовать на промышленной площадке в с.п. Али-Юрт Назрановского района республики, рядом со второй очередью завода "РИАК". Начало строительства запланировано на апрель-май 2019 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2020 года. Мощность предприятия, которое позволит создать 58 рабочих мест, составит 10 тыс. тонн продукции в год.

"Металлоснабжение и сбыт"