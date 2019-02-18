 
Подписаться на новости
Законотворчество (постановления)

Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга энергооборудования

Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга энергооборудования

18 февраля 2019, 15:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

331 просмотр

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к базовым (обязательным) функциям и информационной безопасности при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования».

Важной особенностью требований является осуществление сбора, хранения и передачи данных посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации. Кроме того, системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования подлежат обязательной аттестации в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну. 

В соответствии с классификацией объектов критической информационной инфраструктуры системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования относятся к информационным системам.

В случае, если система удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования подпадает под одну из категорий значимости, применяются требования приказов ФСТЭК России № 235 и 239.

Данные нормы предусмотрены непосредственно в приказе Минэнерго России и позволяют учитывать действующую нормативную правовую базу ФСТЭК России, что исключает дублирование норм и позволяет не перегружать субъекты электроэнергетики излишними требованиями.

Исполнение установленных приказом требований будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Минстрой России приглашает экспертов к участию в разработке Стратегии развития строительной отрасли
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на стимулирование добычи редких металлов
Комитет Государственной Думы по энергетике проводит круглый стол на тему
Комитет Государственной Думы по энергетике проводит круглый стол на тему:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно