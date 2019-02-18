Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга энергооборудования

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к базовым (обязательным) функциям и информационной безопасности при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования».

Важной особенностью требований является осуществление сбора, хранения и передачи данных посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации. Кроме того, системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования подлежат обязательной аттестации в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну.

В соответствии с классификацией объектов критической информационной инфраструктуры системы удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования относятся к информационным системам.

В случае, если система удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования подпадает под одну из категорий значимости, применяются требования приказов ФСТЭК России № 235 и 239.

Данные нормы предусмотрены непосредственно в приказе Минэнерго России и позволяют учитывать действующую нормативную правовую базу ФСТЭК России, что исключает дублирование норм и позволяет не перегружать субъекты электроэнергетики излишними требованиями.

Исполнение установленных приказом требований будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.