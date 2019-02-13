Компания "Аурус" привлекла нового стратегического инвестора

Фонд Обороны, Безопасности и Развития TAWAZUN, ФГУП «НАМИ» И ПАО «СОЛЛЕРС» подписали Соглашение о вхождении Фонда TAWAZUN в число участников ООО «АУРУС». Соглашение подписано в рамках проходящей военно-промышленной выставки IDEX в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, Министра иностранных дел и Международного Сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов А. Аль-Нахайяна и генерального директора инвестиционной группы Mubadala Халдун Халифа Ал Мубарака.

В соответствии с подписанным Соглашением Фонд TAWAZUNполучит долю в размере 36% в ООО «АУРУС» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн. евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей AURUS, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что Фонд TAWAZUN станет генеральным дистрибутором модельной линейки AURUS в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Вхождение фонда TAWAZUN в проект AURUS – это яркое свидетельство того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей, имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке , а сам проект является коммерчески эффективным и привлекательным для потенциальных инвесторов

- отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

ФГУП «НАМИ», который продолжит выступать разработчиком автомобилей под брендом AURUS, сохранит за собой 63,5 % долей компании. Доля ПАО «СОЛЛЕРС» в ООО «АУРУС» сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года СОЛЛЕРС станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей AURUS на мощностях автомобильного завода в Особой экономической зоне «АЛАБУГА».

Мы очень высоко оцениваем стратегическое партнерство с НАМИ в проекте AURUS и с воодушевлением смотрим на предстоящую совместную работу по разворачиванию производства линейки люксовых и бронированных автомобилей для российского и международного рынков

- подчеркнул генеральный директор TAWAZUN Тарек Абдула Рахим Аль Хосани.

Ростех внес значительный вклад в проект «Аурус». Мы поддержали проект как финансово, так и технологически: конструкторской, научной и технической экспертизой

- заявил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.