На создание инфраструктуры томской ТОР "Северск" направят 87 млн рублей

Власти Томской области в течение двух лет направят 87 млн рублей на создание инфраструктуры для территории опережающего развития "Северск". Первых резидентов ТОР планируется разместить на площадках Сибирского химического комбината (СХК, "дочка" Росатома), сообщил в понедельник ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в закрытом городе Северск Томской области. В настоящее время на получение статуса резидента ТОР претендуют 16 инвесторов, создается управляющая компания. Градообразующий Сибирский химкомбинат уже подготовил инфраструктуру для некоторых производств на своих площадках.

"В принципе, на развитие первых производств нам достаточно той инфраструктуры, что подготовлена на Сибирском химическом комбинате. Мы не испытываем дефицита в помещениях, и серьезных вложений средств в инфраструктуру не предполагается. Мы заложили на 2019-2020 годы миллионов рублей - это на инфраструктуру, которая не привязана к Сибирскому химическому комбинату", - сказал Антонов.

Он добавил, что управлять территорией опережающего развития в Северске будет дочернее предприятие компании "Атом-ТОР", входящей в структуру "Росатома". Перед региональными властями стоит задача открыть офис управляющей компании в течение двух месяцев с тем, чтобы к осени первые резиденты получили статус и приступили к работе.

По его словам, ожидается, что частные инвестиции в ТОР "Северска" составят около 12 млрд рублей. На новых производствах территории опережающего социально-экономического развития в Северске планируется создать около 1,5 тысячи рабочих мест, в будущем с ростом числа резидентов сумма инвестиций и число рабочих мест может вырасти.

Новая экономика атомграда

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT.

Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.

Северск с населением более 110 тыс. человек относится к числу моногородов, где социально-экономическая ситуация в целом благополучная.

ТАСС