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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальный ИК D1: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

Национальный ИК D1: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

19 февраля 2019, 14:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) 28 февраля 2019 года.

Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему количеству критериев, приведенных ниже, в адрес В.Н. Устинова new_zavod@mail.ru с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);

  1. Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  2. Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  3. Отсутствие информации рекламного характера;
  4. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  5. Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  6. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
  7. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  8. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  9. Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Приоритетные темы Исследовательского комитета D1:

PS 1 TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS

  • Experience and insight from monitoring systems.
  • Reliability of test equipment and systems for testing, monitoring, and diagnostics.
  • Data handling, analytics, and advanced condition assessment.

ПТ1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ, ДИАГНОСТИКА

  • опыт и понимание систем мониторинга;
  • надежность испытательного оборудования и систем для испытания, мониторинга и диагностики;
  • аналитика обработки данных и предварительная оценка состояния.

PS 2 FUNCTIONAL PROPERTIES AND DEGRADATION OF INSULATION MATERIALS

  • New stresses, e.g. power electronics, load cycling, higher temperatures, and compact applications.
  • Materials with lower environmental footprint, during production, operation, and disposal.
  • Characterisation methods for validating functional properties.

ПТ2: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДЕГРАДАЦИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

  • новые напряжения (силовая электроника и полупроводники при воздействии более высоких температур, компактные приложения);
  • материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, во время производства, эксплуатации и утилизации;
  • методы для проверки функциональных характеристик.

PS 3 INSULATION SYSTEMS OF ADVANCED COMPONENTS

  • Materials under high stresses, e.g. field stress, flux, electric current, and frequency.
  • Experience and requirements for new test procedures and standards.
  • Development of new materials, e.g. 3D printing; lamination; casting; and additive or subtractive manufacturing.

ПТ3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

  • материалы при воздействии высокого напряжения (например, напряженность поля, поток, электрический ток и частота);
  • опыт и требования к новым процедурам и стандартам;
  • разработка новых материалов (в том числе и в 3D представлении производственного процесса и т.д.).

Компания: РНК СИГРЭ

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