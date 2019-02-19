Национальный ИК D1: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) 28 февраля 2019 года.
Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему количеству критериев, приведенных ниже, в адрес В.Н. Устинова new_zavod@mail.ru с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
- Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
- Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
- Отсутствие информации рекламного характера;
- Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
- Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
- Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
- Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
- Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
- Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.
Приоритетные темы Исследовательского комитета D1:
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PS 1 TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS
- Experience and insight from monitoring systems.
- Reliability of test equipment and systems for testing, monitoring, and diagnostics.
- Data handling, analytics, and advanced condition assessment.
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ПТ1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ, ДИАГНОСТИКА
- опыт и понимание систем мониторинга;
- надежность испытательного оборудования и систем для испытания, мониторинга и диагностики;
- аналитика обработки данных и предварительная оценка состояния.
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PS 2 FUNCTIONAL PROPERTIES AND DEGRADATION OF INSULATION MATERIALS
- New stresses, e.g. power electronics, load cycling, higher temperatures, and compact applications.
- Materials with lower environmental footprint, during production, operation, and disposal.
- Characterisation methods for validating functional properties.
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ПТ2: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДЕГРАДАЦИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
- новые напряжения (силовая электроника и полупроводники при воздействии более высоких температур, компактные приложения);
- материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, во время производства, эксплуатации и утилизации;
- методы для проверки функциональных характеристик.
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PS 3 INSULATION SYSTEMS OF ADVANCED COMPONENTS
- Materials under high stresses, e.g. field stress, flux, electric current, and frequency.
- Experience and requirements for new test procedures and standards.
- Development of new materials, e.g. 3D printing; lamination; casting; and additive or subtractive manufacturing.
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ПТ3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- материалы при воздействии высокого напряжения (например, напряженность поля, поток, электрический ток и частота);
- опыт и требования к новым процедурам и стандартам;
- разработка новых материалов (в том числе и в 3D представлении производственного процесса и т.д.).