Национальный ИК D1: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

PS 1 TESTING, MONITORING AND DIAGNOSTICS Experience and insight from monitoring systems.



Reliability of test equipment and systems for testing, monitoring, and diagnostics.



Data handling, analytics, and advanced condition assessment.

ПТ1: ИСПЫТАНИЯ, МОНИТОРИНГ, ДИАГНОСТИКА

опыт и понимание систем мониторинга;



надежность испытательного оборудования и систем для испытания, мониторинга и диагностики;



аналитика обработки данных и предварительная оценка состояния.



PS 2 FUNCTIONAL PROPERTIES AND DEGRADATION OF INSULATION MATERIALS New stresses, e.g. power electronics, load cycling, higher temperatures, and compact applications.



Materials with lower environmental footprint, during production, operation, and disposal.



Characterisation methods for validating functional properties.

ПТ2: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДЕГРАДАЦИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ новые напряжения (силовая электроника и полупроводники при воздействии более высоких температур, компактные приложения);



материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, во время производства, эксплуатации и утилизации;



методы для проверки функциональных характеристик.