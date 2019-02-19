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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальный ИК D2: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

Национальный ИК D2: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

19 февраля 2019, 14:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

Срок подачи аннотаций докладов для участия в 48-й Cессии СИГРЭ, которая состоится с 24 по 28 августа 2020 года, заканчивается 28 февраля 2019 года.

Аннотации докладов по линии Исследовательского комитета D2 на русском и английском языках необходимо направить в адрес руководителя Национального исследовательского комитета О. В. Синенко (olga.sinenko_scd2@rtsoft.ru) с копией ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) для рецензирования.

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) предоставляемые аннотации должны отвечать наибольшему количеству следующих критериев:

  1. Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие).
  2. Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие).
  3. Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие).
  4. Отсутствие информации рекламного характера.
  5. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов).
  6. Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах.
  7. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах.
  8. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность.
  9. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах.
  10. Проверка на повторное участие в сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Аннотации докладов принимаются по направлениям, относящимся к следующим трем приоритетным темам (ПТ) ИК D2:

ПТ1: ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • Потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта для улучшения операционной деятельности.
  • Совершенствование управления активами и жизненным циклом с использованием интернета вещей, больших данных и аналитики.
  • Роль блокчейнов в повышении эффективности рыночных операций.

ПТ2: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

  • Проблемы кибербезопасности при использовании интернета вещей, больших данных и облачных платформ.
  • Проблемы кибербезопасности, связанные с распределенными энергоресурсами и объединением новых провайдеров «гибкости».
  • Выявление угроз кибербезопасности с помощью анализа больших данных и машинного обучения.

ПТ3: ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ

  • Проблемы, связанные с переходом к сетям связи с коммутацией пакетов.
  • Обеспечение использования существующих и новых коммуникационных технологий в меняющейся электроэнергетике.
  • Поддержка критических по времени оперативных сервисов по технологиям с распределением и синхронизацией времени.

 

Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.

Call for papers доступен по ссылке.

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