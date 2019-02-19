Национальный ИК D2: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

Уважаемые коллеги!

Срок подачи аннотаций докладов для участия в 48-й Cессии СИГРЭ, которая состоится с 24 по 28 августа 2020 года, заканчивается 28 февраля 2019 года.

Аннотации докладов по линии Исследовательского комитета D2 на русском и английском языках необходимо направить в адрес руководителя Национального исследовательского комитета О. В. Синенко (olga.sinenko_scd2@rtsoft.ru) с копией ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) для рецензирования.

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) предоставляемые аннотации должны отвечать наибольшему количеству следующих критериев:

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие). Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие). Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие). Отсутствие информации рекламного характера. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов). Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах. Проверка на повторное участие в сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Аннотации докладов принимаются по направлениям, относящимся к следующим трем приоритетным темам (ПТ) ИК D2:

ПТ1: ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта для улучшения операционной деятельности.

Совершенствование управления активами и жизненным циклом с использованием интернета вещей, больших данных и аналитики.

Роль блокчейнов в повышении эффективности рыночных операций.

ПТ2: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Проблемы кибербезопасности при использовании интернета вещей, больших данных и облачных платформ.

Проблемы кибербезопасности, связанные с распределенными энергоресурсами и объединением новых провайдеров «гибкости».

Выявление угроз кибербезопасности с помощью анализа больших данных и машинного обучения.

ПТ3: ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ

Проблемы, связанные с переходом к сетям связи с коммутацией пакетов.

Обеспечение использования существующих и новых коммуникационных технологий в меняющейся электроэнергетике.

Поддержка критических по времени оперативных сервисов по технологиям с распределением и синхронизацией времени.

Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.

Call for papers доступен по ссылке.