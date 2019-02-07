Новинка 2019

Группа компаний «Москабельмет» представляет новый силовой кабель с этиленпропиленовой резиной на низкое и среднее напряжение - ТЭВОКС® Рв.

Кабели применяются для стационарной прокладки в распределительных сетях во взрывоопасных зонах всех классов, в том числе для эксплуатации в районах с холодным климатом. ТЭВОКС® Рв используют для оборудования систем энергоснабжения наружного и внутреннего типа. Наружная прокладка кабеля предполагает использование специальных металлических конструкций и металлических полок. Также кабели могут эффективно транспортировать энергию в грунте и в местах повышенной влажности. Повышенные требования к безопасности кабелей ТЭВОКС® Рв обусловлены возможностью их использования при обустройстве социальных объектов и мест с повышенным риском возникновения пожаров.

Кабели выпускаются на напряжение 0,66 кВ, 1 кВ, а также от 3 до 35 кВ.

Основные преимущества ТЭВОКС® Рв:

Маслобензостойкость;

Морозостойкость;

Повышенная стойкость к воздействию вибрации;

Стойкость резины к абсорбции влаги.

Впервые образцы новой кабельной продукции будут представлены в следующем месяце в рамках участия компании в крупнейшей Международной выставке кабельно-проводниковых изделий Cabeх 2019.

Приглашаем посетить стенд компании А 329 в 4-м павильоне КВЦ «Сокольники», Москва.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, используйте cb19gvf78 при получении электронного билета, перейдя по ссылке >> Получите электронный билет