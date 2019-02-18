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Инновации (разработки)

"Полимерхолдинг" тестирует улучшенную рецептуру совместно с "Алюр"

Полимерхолдинг, Алюр, Испытания

Полимерхолдинг, Алюр, Испытания

«Полимерхолдинг» тестирует улучшенную рецептуру совместно с «Алюр»

5 февраля на кабельном заводе «Алюр» в г. Великие Луки прошел первый этап испытания ПВХ повышенной пожаростойкости улучшенной рецептуры кабельной оболочки и изоляции, разработанной на базе лаборатории «Полимерхолдинг». Новая рецептура учитывает современные требования кабельных заводов, а также Ассоциации «Электрокабель» ВНИИКП к качеству сырья.

Текущая ситуация на рынке вынуждает участников уделить особое внимание безопасности для жизни и здоровья человека, а также экологичности, что подталкивает производителей к постоянному совершенствованию выпускаемой продукции.

В ходе испытаний на заводе «Алюр» были получены первые образцы кабеля из удовлетворяющего потребителя сырья по технологичности. Совместно намечен план проведения дальнейшего сотрудничества. Вторым этапом будет проведение сертификации в лаборатории ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», где будут произведены испытания на светопроницаемость и горение в пучках.

На основе благополучно проведенных тестов будет получено заключение о пригодности пластиката для производства кабеля и современным требованиям к кабельно-проводниковой продукции.

«Процесс внедрения нового сырья при производстве занимает немало времени и сил, но это делать необходимо, и делать со всей скрупулезностью, чтобы добиться высокого качества итоговой продукции. Очень важен научный подход в испытаниях пластиката, это увеличивает эффективность процесса внедрения продукта у заказчика» - поясняет главный технолог «Полимерхолдинг» Галина Викторовна Язепова.

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Полимерхолдинг

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