«Полимерхолдинг» тестирует улучшенную рецептуру совместно с «Алюр»

5 февраля на кабельном заводе «Алюр» в г. Великие Луки прошел первый этап испытания ПВХ повышенной пожаростойкости улучшенной рецептуры кабельной оболочки и изоляции, разработанной на базе лаборатории «Полимерхолдинг». Новая рецептура учитывает современные требования кабельных заводов, а также Ассоциации «Электрокабель» ВНИИКП к качеству сырья.

Текущая ситуация на рынке вынуждает участников уделить особое внимание безопасности для жизни и здоровья человека, а также экологичности, что подталкивает производителей к постоянному совершенствованию выпускаемой продукции.

В ходе испытаний на заводе «Алюр» были получены первые образцы кабеля из удовлетворяющего потребителя сырья по технологичности. Совместно намечен план проведения дальнейшего сотрудничества. Вторым этапом будет проведение сертификации в лаборатории ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», где будут произведены испытания на светопроницаемость и горение в пучках.

На основе благополучно проведенных тестов будет получено заключение о пригодности пластиката для производства кабеля и современным требованиям к кабельно-проводниковой продукции.