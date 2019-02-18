В "Ленэнерго" прошел семинар по вопросам технологического присоединения

В учебном комплексе ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") состоялся семинар "Процесс технологического присоединения". В мероприятии приняли участие специалисты подразделений исполнительного аппарата и филиалов компании, ответственные за процедуру подключения потребителей, а также сотрудники Центра обслуживания клиентов (ЦОК).

Эксперты обсудили вопрос реализации целевой модели "Технологическое присоединение к электросетям" в рамках задач по сокращению сроков подключения к инфраструктуре, поставленных перед субъектами РФ Президентом. Поделились лучшими практиками, внедренными в "Ленэнерго", в том числе в области автоматизации информационных систем, исполнения договоров техприсоединения преимущественно хозяйственным способом, а также оптимизации процедуры получения разрешения на проведение земляных работ.

"Существенное снижение сроков технологического присоединения – результат системной реформы "Ленэнерго", направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. Благодаря этому процедуру техприсоединения в Санкт-Петербурге удалось сократить до двух этапов и 45 дней. Мы стали первой компанией, которая ввела практику выдачи акта технологического присоединения на месте сразу после осмотра электроустановок заявителя. Наша цель – оцифровка всего процесса. Уже сейчас модернизированный "Личный кабинет" позволяет заявителям подключаться к электросетям без единого визита в ЦОК. Следующий шаг – сделать его еще более удобным посредством перевода на мобильные платформы", – отметила советник генерального директора "Ленэнерго" по взаимодействию с клиентами ПАО "Ленэнерго" Снежана Китаева.

В "Личном кабинете" можно подать любой тип заявки на технологическое присоединение без ограничений по мощности, в том числе от разных собственников, подать заявку и отслеживать ее статус в режиме онлайн и получать уведомления об изменении статуса по электронной почте или смс. Доступна возможность электронной цифровой подписи договоров на технологическое присоединение, а также онлайн-оплаты услуг техприсоединения банковской картой через сайт компании.

Специалисты компании выступили с докладами об актуальных аспектах деятельности по техприсоединению: особенностях работы с заявками разных категорий надежности и мощности, подготовке технических условий, определению платы за технологическое присоединение и взаимодействию со смежными сетевыми организациями. Также энергетики обсудили острый вопрос отсутствия инженерных коридоров – получение разрешения на трассировку от третьих лиц в ряде случаев становится причиной продления срока исполнения обязательств сетевой компанией.