Женевская сессия сторон Конвенции Эспо объявила о нарушениях, допущенных при выборе площадки для строительства Белорусской АЭС

5-7 февраля 2019 г. состоялась промежуточная сессия сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

В решении сессии по пункту IS/1d «О выполнении Беларусью своих обязательств по Конвенции в отношении Белорусской атомной электростанции в Островце» (On compliance by Belarus with its obligations under the Convention in respect of the Belarusian nuclear power plant in Ostrovets) указывается, что при строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) были нарушены следующие положения Конвенции Эспо: пункт 1 статьи 4; пункт 1 статьи 5 и пункт 1 статьи 6, поскольку белорусская сторона не представила достаточного обоснования своего решения по выбору г. Островец в качестве площадки для строительства АЭС.

За указанное решение проголосовали представители 30 стран-участниц Конвенции Эспо (включая все страны ЕС). Стороны также одобрили выводы Комитета по применению Конвенции (Implementation Committee) о том, что в документации по оценке воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду упоминаются альтернативные места размещения атомной электростанции и критерии выбора площадки, но не приводится достаточной информации в поддержку и обоснование выбора Островецкой площадки для принятия окончательного решения в отношении этой деятельности в соответствии с Конвенцией Эспо (п. 13 решения).

В комментарии управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси отмечается глубокое разочарование принятым решением в части того, что белорусская сторона якобы не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС. При этом профильный комитет даже не потрудился разъяснить, насколько недостаточной была белорусская информация. Наверное, потому, что критерия достаточности нет как в самой Конвенции, так и в документах, определяющих правила работы Комитета по ее применению. При этом в нарушение процедур работы Комитета Беларусь была лишена возможности официально прокомментировать необоснованные претензии к ней.

МИД Беларуси считает, что результат голосования по указанному решению был заранее предопределен «блоковой дисциплиной» стран ЕС, которые составляют большинство членов Конвенции, и, идя на поводу официального Вильнюса, ЕС «не заметил» того, что почти восемь лет Правительство Беларуси активно сотрудничало с Комитетом в рамках рассмотрения жалобы Литвы. При этом МИД Беларуси отмечает, что решение сессии сторон Конвенции Эспо никоим образом не касается вопросов безопасности Белорусской АЭС. Эта тема находится вне мандата Конвенции Эспо.

Официальные сайты UNECE, МИД Беларуси