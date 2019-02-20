Более 16 млрд рублей выделено на оздоровление Волги в 2019 году

Объем финансирования по федеральному проекту "Оздоровление Волги" составит 16,3 млрд рублей, еще 1,2 млрд выделено на федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил в среду пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта "Экология". В 2019 объем финансирования для 15 регионов страны по федеральному проекту "Оздоровление Волги" составит 16,3 млрд рублей. Кроме того, финансирование по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" составит порядка 1,2 млрд рублей в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем субсидий получат Нижегородская (3,3 млрд рублей), Московская (2,7 млрд рублей) и Самарская области (2,5 млрд рублей). Средства федерального бюджета будут направлены для строительства и модернизации комплексов очистных сооружений и объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня, другой проблемой реки являются затонувшие суда. По подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов. Ранее пресс- служба Минстроя РФ сообщала, что на проект "Оздоровление Волги" в 2019 году планируется выделить 15,5 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

ТАСС