Кабели производства ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" рекомендованы для применения в электрических сетях г. Москва

15 февраля 2019 года ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» получило от Филиала ПАО «МОЭСК» (далее – филиал) согласование на применение кабеля марки АПвПуг на напряжение 10 кВ в Московских кабельных сетях.

Филиал рассмотрел предъявленную заводом техническую документацию и провел разборку представленных образцов кабеля на соответствие требованиям ТУ 16.К71-335-2004, по результатам проверки согласовано применение кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой токопроводящей жилой, одножильного, сечением жил до 500 мм2, сечением медного экрана на напряжение 10 кВ не менее 35, 50, 70 мм2, марки АПвПуг в электрических сетях г. Москвы, эксплуатируемых филиалом, серийно выпускаемых ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», на общих основаниях.

Производство силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжени на предприятии было запущено в сентябре 2017 года. С начала работы нового производства, заводом было реализовано около 2000 км кабелей силовых с изоляцией из СПЭ на 10-35 кВ.