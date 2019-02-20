Осипов: развитие БАМа и Транссиба ускорит освоение месторождений в Забайкалье

Ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что пропускная способность этих магистралей к 2025 году увеличится в полтора раза - до 210 млн тонн

Заявленное президентом РФ Владимиром Путиным увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей ускорит освоение месторождений в Забайкальском крае, поскольку добывающие предприятия смогут отправлять продукцию по железным дорогам, которые пока полностью загружены. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора региона Александр Осипов, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

По словам президента, пропускная способность БАМа и Транссиба к 2025 году увеличится в полтора раза - до 210 млн тонн. Президент добавил, что это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

"Это позволит реализовать в Забайкалье целый ряд инвестиционных проектов, которые сейчас не могут попасть на железные дороги, потому что они загружены на 100%. При реализации указания президента по расширению провозных возможностей БАМа и Транссиба наши месторождения смогут быть освоены, их грузовая база попадет на железные дороги", - сказал Осипов.

Врио губернатора также отметил слова президента о необходимости развития экономики с опорой на национальную промышленность, увеличение экспорта переработанной продукции.

"Для нас это имеет суперактуальное значение - и по горнодобывающей отрасли, и по развитию лесопереработки, и по агропрому", - подчеркнул он.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн - на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. По данным РЖД, общий объем инвестиций компании в развитие Восточного полигона в 2018 году превысил 47 млрд рублей.

ТАСС