Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. С 21 февраля по 20 марта 2019 г. средний за период расход составит 5800 – 6000 м³/с. Расходы предыдущего периода с 21 января 2018 г. по 20 февраля 2019 г. составляли 5300 – 5500 м³/с.

Новые режимы должны обеспечить необходимую свободную емкость в водохранилищах Волжско-Камского каскада для безопасного пропуска предстоящего весеннего половодья и удовлетворить потребности в водных ресурсах основных водопользователей.

По информации ФГБУ «Гидрометцентр России» в январе 2019 года прогноз притока во все водохранилища Волжско-Камского каскада оправдался.

Приток в Шекснинское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Чебоксарское, Камское и Нижнекамское водохранилища был близким к норме или немного больше нормы, в Горьковское - на 25% меньше нормы. Приток в Куйбышевское водохранилище превысил норму на 70%. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил 8,3 км3 или 117% нормы.

Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: http://www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/