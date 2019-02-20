Трехсторонняя комиссия распределила 5 млрд руб. резерва по нацпроекту "Безопасные дороги"

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений на заседании накануне распределила 5 млрд рублей по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил ТАСС член комиссии от Госдумы (фракция КПРФ) Михаил Щапов.

"Вчера мы сразу распределили 5 млрд рублей резерва по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Деньги получат 15 регионов. Для меня важно, что 355 млн рублей пойдет в Иркутскую область на реконструкцию путепровода по улице Джамбула в городе Иркутске, находящемуся в аварийном состоянии", - сказал депутат, представляющий в Госдуме Иркутскую область.

Депутат напомнил, что на нацпроект в федеральном бюджете заложено 111 млрд рублей.

"Из них 5 млрд - резерв, 60 млрд пойдут на ремонт и реконструкцию дорог в агломерациях, еще почти 46 млрд заложены на приведение в нормативное состояние региональных дорог. Эти деньги имеют жесткое назначение: довести состояние 44% региональных дорог до нормативного состояния в соответствии с майским указом президента", - пояснил Щапов.

По его словам, проблема в том, что федеральное финансирование на агломерации заложено до 2021 года, а на региональные дороги - только на 2019 год.

"Чтобы регионы дальше смогли финансировать нацпроект, правительство предлагает им передать часть акциза на нефтепродукты - доля субъектов Федерации должна увеличиться с 58,1% в 2019 году, до 100% - в 2024 году", - отметил депутат.

ТАСС