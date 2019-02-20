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Инвестиции (проекты)

Японские компании изучат британский опыт накопления энергии для коммунальных сетей

Японские компании изучат британский опыт накопления энергии для коммунальных сетей

20 февраля 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: Jera, Tepco Power Grid, Zenobe Energy, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Японские энергетические корпорации Jera и Tepco Power Grid совместно инвестируют £25 млн в компанию Zenobe Energy, которая является одним из крупнейших операторов рынка хранения энергии в Великобритании, говорится в сообщении Jera.

Zenobe Energy, образованная в 2017 году, в настоящее время владеет парком энергонакопителей общей мощностью 73 МВт. Компания уже занимается обеспечением резервным питанием национальной энергосистемы Великобритании. Кроме того, она развивает такие направления, как строительство станций зарядки электромобилей и обслуживание промышленных и коммунальных компаний.

Инвестиции в Zenobe Energy позволят японским компаниям получить доступ к целому спектру технологических решений в сфере накопления энергии и внедрить этот опыт на отечественном рынке, а также за рубежом, отмечается в пресс-релизе. В первую очередь, японские компании интересует, как системы накопления мощностей реагируют на быстро меняющийся состав источников энергии. Также Jera планирует использовать накопители на своих термальных элеткростанциях.

Согласно планам британских властей, не менее 30% электроэнергии в стране к 2020 году должно производиться за счет возобновляемых источников. Таким образом, внедрение альтернативных способов генерации, не отличающихся стабильностью, способствует развитию рынка хранения энергии.

 

ТАСС

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