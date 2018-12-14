Амурская генерация направит 560 млн. рублей на подготовку к новому отопительному сезону

PR-Challenge 2019
21 февраля 2019, 13:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ДГК, АМУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Амурской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания») на старте подготовки оборудования Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС к следующему отопительному сезону. В этом году на ремонтную кампанию энергообъектов будет выделено 560 млн. рублей.
Первым мероприятием в годовом графике по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. станет текущий ремонт водогрейного котла Благовещенской ТЭЦ, который стартует в конце февраля. Всего ремонтной компанией этого года на основном оборудовании двух станций планируется выполнить 53 текущих ремонта, 4 средних ремонта и 6 капитальных ремонтов.
«В связи с выработкой эксплуатационного ресурса Благовещенской ТЭЦ в этом году запланированы большие объемы работ по техдиагностированию и замене узлов и элементов основного оборудования, а также по проведению экспертиз промышленной безопасности котлов, турбин и дымовых труб. Одним из самых крупных мероприятий ремонтной кампании станет замена кубов воздухоперегревателя в объеме 60 тонн на котлоагрегате №3, - рассказал заместитель главного инженера Амурской генерации Сергей Фатерин.