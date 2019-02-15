Энергетики МРСК Центра осваивают системы цифрового мониторинга и управления РЭС

В Смоленске прошел обучающий семинар для представителей технического блока и специалистов районов электрических сетей смоленского филиала ПАО «МРСК Центра». В ходе него специалисты одной из ведущих компаний-поставщиков энергетического оборудования рассказали о системе цифрового мониторинга и управления районов электрических сетей.

В частности, были освещены вопросы дистанционного управления воздушными линиями с помощью интеллектуального разъединителя, а также методы определения поврежденного фидера с использованием монитора сети А-Сигнал и отключения аварийной отпайки.

Кроме того, речь шла об обеспечении полной наблюдаемости воздушных линий с помощью индикатора коротких замыканий ИКЗ-В. Участники семинара смогли ознакомиться с конкретными схемами на примере энергообъектов Смоленского городского и Смоленского РЭС, которые они обслуживают, получить рекомендации специалистов компании-поставщика по расстановке индикаторов короткого замыкания и управляемых разъединителей, а также изучить техническое описание на разъединитель РИЦ.

«В Смоленскэнерго в ближайшие годы запланировано создание цифрового РЭС на базе Смоленского района электрических сетей. В этом производственном подразделении уже имеются элементы автоматизации, оно готово к дальнейшему развитию в рамках цифровизации. Сегодня на семинаре нам представилась возможность познакомиться с системой управления такого РЭС и задать вопросы представителям компании, чье оборудование мы используем и в дальнейшем планируем использовать в работе», - прокомментировал первый заместитель директора – главный инженер Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

По его словам, внедрение в Смоленском РЭС цифровых технологий позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей и, в конечном счёте, создать управляемые и автоматизированные распределительные сети нового поколения.