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Модернизация

"Ленэнерго" приглашает петербургских старшеклассников принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО "Россети"

Ленэнерго приглашает петербургских старшеклассников принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО Россети

21 февраля 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ОЛИМПИАДА

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В начале марта в Санкт-Петербурге стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и физике, организованной группой компании «Россети». Принять участие в олимпиаде приглашаются учащиеся 9-10 классов школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отборочные этапы олимпиады пройдут в учебном корпусе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 2 марта (по математике и информатике) и 3 марта (по физике). 6 апреля состоится финал олимпиады, в ходе которого ребятам предстоит выполнить практические задания в области энергетики.

Победители олимпиады получат поездку на энергетическую проектную смену ПАО «Россети», дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании, в том числе СПбПУ, а также право на участие в финале межрегиональной олимпиады школьников «Надежды энергетики». Торжественное награждение победителей состоится в Москве.

Подать заявку на участие можно на сайте ПАО «Ленэнерго» до 26 февраля. Внимание: обязательно участие во всех трех дисциплинах!

Всероссийская олимпиада школьников – ежегодное мероприятие ПАО «Россети», направленное на выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших классов, планирующих свою деятельность в электроэнергетической отрасли. Олимпиада пройдет во всех городах России, где расположены дочерние компании ПАО «Россети».

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