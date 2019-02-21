Президент РМК: Малмыжское даст нам дополнительно 100 тыс. т меди в год

Президент "Русской медной компании" (РМК) Всеволод Левин подвел итоги работы компании в 2018 году и рассказал о перспективных проектах добычи и производства меди

- С какими результатами РМК закончила 2018 год?

- В прошлом году мы произвели 216 тыс. т меди в катодном эквиваленте – на 6% больше, чем в 2017 году. Улучшению результата помогли качественные перемены на всех этапах производства от добычи и обогащения руды до металлургического передела. На Михеевском ГОКе удалось повысить степень извлечения меди в концентрат. На сегодня она достигает 92%. На заводе "Карабашмедь", где его перерабатывают, благодаря запуску двух новых конвертеров и третьей кислородной станции мы повысили мощность производства и содержание меди в готовой продукции. По итогам 2018 года завод "Карабашмедь" произвел более 139 тыс. т черновой меди – на 12% больше, чем в 2017 году. При этом содержание меди в готовой продукции достигло 99,2% при плановом содержании в 98,9%. Далее по цепочке – Кыштымский медеэлектролитный завод. Здесь в прошлом году мы установили две дополнительные серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой, что позволило увеличить производительность цеха электролиза до 140 тыс. т катодов в год. В итоге за 2018 год по катодам на КМЭЗе мы отработали на уровне проектной производительности, выпустив свыше 139 тыс. т катодов – на 8% больше результатов 2017 года.

- Компания активно инвестирует в развитие мощностей. Как исполнена инвестпрограмма прошлого года?

- В прошлом году на развитие всех предприятий мы направили более $1 млрд, $988 млн из них инвестировано в российские активы. Половина из них пришлась на наш основной текущий проект – строительство Томинского ГОКа. Строительные работы на площадке завершены уже на 90%. Идет активный монтаж оборудования. Планируем в конце 2019 года приступить к пусконаладке.

- На форуме в Сочи компания официально подтвердила планы реализации инвестиционного проекта на Дальнем Востоке – на Малмыжском месторождении. Расскажите подробнее о параметрах этого проекта.

- В 2018 году мы приобрели компанию "Амур Минералс", которая владеет лицензией на Малмыжское месторождение в Хабаровском крае. Это месторождение мирового класса с балансовыми запасами меди более 5,1 млн т и золота – 278 т. С приобретением этого актива наши запасы меди выросли примерно на 70%, рудная база увеличилась вдвое. Предварительно мы оцениваем инвестиции в освоение месторождения на уровне 115 млрд рублей. Для этого планируем построить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 35 млн т руды в год. На предприятии будет создано 1,4 тыс. рабочих мест. Проект очень значим для нас. Он позволит дополнительно получать до 100 тыс. т меди в год.

- Когда планируете запустить производство?

- В 2019 году мы должны завершить геологоразведочные работы и приступить к проектированию. Начало строительства ряда объектов намечено на 2021 год.

- На форуме в Сочи вы подписали ряд соглашений, связанных с Малмыжским проектом. Что они дадут компании?

- Преимущество участия в Инвестиционном форуме в Сочи – возможность провести переговоры и официально подтвердить намерения сотрудничества с партнерами. Наш проект имеет целый ряд особенностей – это географическая удаленность от крупных региональных центров, отсутствие достаточной инфраструктуры и другое. Успех проекта в таких условиях во многом зависит от объединения ресурсов всех заинтересованных сторон. На форуме мы заручились поддержкой правительства Хабаровского края, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а также Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. Соглашения с ними касаются сотрудничества в развитии горнодобывающей отрасли региона, содействия в кооперации с местными предприятиями, решении организационных задач и строительства сетевой инфраструктуры для подключения будущего производства к источникам электроэнергии. Если говорить о технической части, за 15 лет работы мы накопили уникальный для нашей страны опыт строительства с нуля современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. И мы готовы принести на Дальний Восток наши передовые технологии и экспертизу в области добычи и обогащения полезных ископаемых. Кроме того, РМК всегда стремится быть надежным социальным партнером для территорий присутствия, создавая благоприятные условия для социально-экономического развития муниципальных образований и местных сообществ.

- Недавно вышла новость о приобретении Александринской горнорудной компанией, которая входит в РМК, месторождения в Башкирии. Каковы планы компании по его освоению?

- Салаватский участок медных руд оценивали еще в советское время, мы его предварительно тоже изучали, и там еще потребуются провести геологоразведочные работы, чтобы подтвердить запасы. Прогнозные ресурсы составляют более 200 млн т руды и свыше 990 тыс. т меди.

- Планирует ли РМК инвестировать в подобные проекты за рубежом?

- В Казахстане сейчас готовится к эксплуатации несколько месторождений. Например, месторождение Кундызды, мы ожидаем, что уже в этом году с него пойдет первая руда на обогатительную фабрику Актюбинской медной компании (входит в РМК). Достраивается подземный рудник Аралчинский. Готовится к освоению Лиманное месторождение. Запасы в Актюбинской области на западе Казахстана тоже являются нашей сырьевой базой. Сейчас мы готовим соглашение о получении лицензии на месторождение "Авангард". Оно небольшое, но тем не менее поддержит сырьевую базу Актюбинской медной компании. Мы ставим перед собой задачу, чтобы сырьевая база РМК всегда была обеспечена на 25 лет вперед. Если мы усиливаем перерабатывающие мощности, то у нас должно быть достаточно сырья для обеспечения их работой. Главный принцип работы – это последовательное и синхронное развитие запасов и перерабатывающих мощностей, имеющихся у Русской медной компании.

- Очевидно, что вы расширяете сырьевую базу. Будет ли РМК реализовывать проекты по "высокому переделу"?

- У компании есть определенная продуктовая стратегия, которой мы придерживаемся. РМК находится в постоянном процессе усовершенствования и использования передовых технологий для производства наших базовых товаров – медных катодов и катанки, концентратов меди и цинка, драгоценных металлов. Но это не означает, что мы совсем не смотрим в сторону более высоких переделов.

Например, на Кыштымском медеэлектролитном заводе в активной фазе реализации проект по производству медной электролитической фольги по международному стандарту IPC – 4562. Основное оборудование уже закуплено. Сегодня ведутся строительно-монтажные работы, и в июле 2019 года мы планируем запустить первую очередь нового цеха.

- Вы проводили геологоразведку в Магаданской области. Удалось ли обнаружить там перспективные месторождения?

- Все что мы изучили – зеленое поле. Готового месторождения там нет. Практически все месторождения, которые сейчас разрабатываются – найдены еще в советское время. Все проекты, которые там есть, требуют дополнительного изучения, а значит, и существенных инвестиций. Для бизнеса это определенный риск, но это не значит, что от него надо обязательно отказываться. Один из основных факторов для развития новых проектов – это наличие инфраструктуры. Для частного бизнеса затраты на ее строительство порой слишком высоки, что сдерживает инвесторов. В данном случае необходима возможность эффективного взаимодействия с государством в части строительства сетей, дорог или газопроводов. Это позволит раскрывать потенциал слабоизученных территорий. Например, Чукотка и Якутия практически не изучены. И я уверен, что там можно обнаружить очень перспективные проекты не только для медной отрасли. К примерам такого сотрудничества в области развития инфраструктуры можно отнести наше соглашение с ФСК ЕЭС, которое мы заключили на форуме. Оно предполагает строительство новых мощностей в Хабаровском крае, что поспособствует не только реализации проекта по освоению Малмыжского месторождения, но и развитию близлежащих населенных пунктов.

"Металлоснабжение и сбыт"