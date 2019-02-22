Анастасия Бондаренко: "Государство как потребитель транспортных услуг должно подавать пример перехода на природный газ"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на «круглом столе» Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике на тему «Законодательное обеспечение расширения использования газомоторного топлива, в том числе в виде сжиженного природного газа».

Анастасия Бондаренко напомнила, что вопрос развития рынка газомоторного топлива относится к приоритетам государственной политики, о чём в своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В июне 2018 года по поручению Владимира Путина Правительство Российской Федерации определило Минэнерго России федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности в области развития рынка газомоторного топлива. Министерству было поручено разработать соответствующую программу», - сказала замглавы энергетического ведомства, добавив, что в настоящее время эта работа активно ведется ведомством.

По её словам, по итогам 2018 года в России количество станций заправки природным газом увеличилось до 381 единиц. Объем природного газа, потребляемого в качестве моторного топлива, вырос на 17% и достиг 705 млн м3. Количество транспорта, использующего газомоторное топливо, оценивается в 90 тыс. единиц.

Анастасия Бондаренко также сообщила, что уже подготовлен и внесён в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий (дорожной карты) по развитию рынка газомоторного топлива в 2019-2024 гг., основные положения которого были одобрены на совещании у курирующего заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

«Оба документа основываются на реализации ключевых направлений государственной политики – обязательных элементах создания рынка газомоторного топлива именно как рынка, а не точечных конъюнктурных решений. Это ценовое преимущество газомоторного топлива, доступность инфраструктуры и ассортимент техники, работающей на ГМТ», - сказала статс-секретарь.

Анастасия Бондаренко особо выделила роль государства в популяризации такого вида транспорта:

«Государство как потребитель транспортных услуг должно подавать пример, в первую очередь, осуществляя переход на природный газ в рамках государственного и муниципального транспортного заказа, деятельности государственных и муниципальных предприятий, компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

По её словам, разнообразие дополнительных стимулирующих мер (особенно в рамках государственного и муниципального заказа, налогового стимулирования), может быть реализовано на уровне регионального законодательства.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в качестве перспективного направления отметил расширение применения СПГ в виде газомоторного топлива.

«СПГ на транспорте позволяет уменьшить габариты системы хранения топлива, увеличить грузоподъемность и запас хода от одной заправки, снизить содержание вредных выбросов, увеличить моторесурс двигателей автомобилей и снизить уровень шума».

По его словам, большие перспективы связаны с применением ГМТ, в том числе, СПГ, не только для автотранспорта, но и для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и большегрузной карьерной техники, бункеровки морских и речных судов.