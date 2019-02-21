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Кабельный завод "Спецкабель" поздравляет с Днем защитника Отечества

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Коллектив завода «Спецкабель» от всей души поздравляет вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля этот праздник отмечают не только в нашей стране, но и в Беларуси, Таджикистане, Киргизии. Надеемся, что этот день будет из года в год объединять людей из разных стран и призывать к миру, взаимоуважению и сотрудничеству.

Для «Спецкабеля» работа на благо военной промышленности России является одной из приоритетных. Мы разрабатываем и выпускаем новые виды продукции в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Некоторые из наших кабелей оборонного назначения не имеют аналогов в мире, и мы гордимся, что имеем возможность вносить ощутимый вклад в дело служения Отечества.

23 Февраля - один из любимых и наиболее важных для нас праздников. Желаем всем, для кого этот день тоже является особенным, здоровья и счастья. Спасибо каждому, кто служит безопасности страны, за нелегкий труд, терпение, отвагу и трудолюбие. Пусть на этом благородном пути удача всегда будет с вами!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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