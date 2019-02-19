Комитет Государственной Думы по энергетике провел круглый стол на тему "Законодательное обеспечение расширения использования газомоторного топлива, в том числе в виде сжиженного природного газа"

Расширение применения газомоторного топлива – одно из важнейших направлений развития мировой газовой индустрии. За последние 10 лет потребление газа в мире выросло на 20%. По экспертным оценкам, к 2040 г. газ будет единственным ископаемым топливом, доля которого среди первичных энергоносителей вырастет, достигнув уровня 5,4 трлн.куб. м. Наибольшее влияние на объемы потребления газа окажут энергетика и транспорт. Потребление газа на транспорте к 2040 г. может вырасти на 160% и достигнуть 360 млрд. куб. м. Такие перспективы обусловлены экономическими и экологическими преимуществами природного газа в сравнении с бензином и дизельным топливом.

Как отметил председатель комитета Павел Завальный, открывая мероприятие, государство уделяет серьезное внимание поддержке развития ГМТ. Работа эта началась в 2013 году с утверждением соответствующих нормативных документов на уровне Президента и Правительства РФ. Россия в последние годы демонстрирует определенную динамику в сфере применения газомоторного топлива. Возросли темпы строительства инфраструктуры для транспорта на ГМТ: темп прироста объектов газозаправочной инфраструктуры в 2017 году в России составил 12%, сегодня по стране действует 380 заправок АГНКС. Если в 2000 году реализовано 82 млн. куб. м, то по итогам 2018 года - 624 млн. куб. м. Также увеличивается количество автотехники, работающей на ГМТ, сегодня оно составляет более 100 тысяч единиц. Однако эти цифры существенно отстают от закладывавшихся 5 лет назад целевых показателей. И, если темпы развития останутся на этом же уровне, то амбициозные ориентиры 2030 - рост объема потребления газа на транспорте с сегодняшних 624 млн.куб.м. до 11 млрд., количества заправок – с 380 до 2300, количества транспортных средств на ГМТ и СПГ – со 100 тысяч до 700 – могут так и остаться лишь на бумаге.

Сегодня развитие ГМТ сдерживается недостаточным количеством заправок, отсутствием объектов инфраструктуры заправки сжиженным природным газом; ограниченным производством газомоторных автотранспортных средств и отсутствием серийного производства других видов техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива; недостаточным развитием сети сервисных центров по обслуживанию газомоторных транспортных средств; низкой заинтересованностью предприятий в переводе транспорта на газомоторное топливо из-за возникающих затрат; нормативными ограничениями, сдерживающими развитие газозаправочной инфраструктуры.

«Снятие этих проблем невозможно без активной государственной поддержки и стимулирования – это подтверждает и международный, и наш собственный опыт. Сегодня мы стоим на пороге нового этапа развития сферы ГМТ, в том числе, и в части развития нормативной базы. Поэтому важно подготовить качественные и конкретные рекомендации, которые можно будет внести в готовящиеся документы», подчеркнул Павел Завальный.

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко озвучила самые свежие решения, касающиеся государственной политики в области поддержки ГМТ. Именно Минэнерго является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности в области развития рынка газомоторного топлива. Министерству было поручено разработать соответствующую программу.

В настоящее время эта работа активно ведётся. В декабре 2018 г. была одобрена концепция подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». Минэнерго ведет ее разработку и весной этого года до начала очередного бюджетного процесса внесет ее в Правительство. Уже подготовлен и внесён в Правительство Российской Федерации проект дорожной карты по развитию рынка газомоторного топлива в 2019-2024 гг.

Вчера на совещании у курирующего вице-премьера Д.Н. Козака состоялось ее обсуждение, в целом одобрены все основные положения, в течение ближайшего времени дорожная карта будет доработана в АПРФ. Также были обсуждены механизмы финансирования в 2019 году первоочередных мероприятий по созданию инфраструктуры и оборудования. Оба документа основываются на реализации ключевых направлений – обязательных элементах создания рынка газомоторного топлива именно как рынка.

Юшаа Газгиреев, член комитета Государственной Думы по энергетике, в своем выступлении обозначил основные экологические и экономические преимущества газомоторного топлива в виде СПГ. СПГ на транспорте позволяет уменьшить габариты системы хранения топлива, увеличить грузоподъемность и запас хода от одной заправки, снизить содержание вредных выбросов, увеличить моторесурс двигателей автомобилей и снизить уровень шума. Большие перспективы связаны с применением ГМТ, в том числе, СПГ, не только для автотранспорта, но и для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и большегрузной карьерной техники, бункеровки морских и речных судов. Существуют конкретные целевые показатели в этой области, поставленные как на уровне министерства транспорта, так и на уровне компаний. Однако, для создания российских транспортных средств на СПГ, заправочных модулей и сервисной инфраструктуры требует не только стимулирования, в том числе, финансового, но и актуализации технических требований.

Юрий Хмелевский, начальник управления ПАО «Газпром», ведущий активную работу по развитию рынка газомоторного топлива России, обрисовал текущее состояние и перспективы. Так, общее число АГНКС по итогам 2018 года превысило 420 единиц, 296 из которых принадлежит компаниям Группы Газпром. В 2018 г. в 18 субъектах Федерации введено в эксплуатацию 24 объекта газозаправочной инфраструктуры. Между ПАО «Газпром» и субъектами Федерации заключено 59 соглашений о развитии рынка газомоторного топлива, 46 из которых предусматривают обязательства со стороны регионов России по загрузке существующей и строящейся газозаправочной инфраструктуры. В 2019 г. в 28 субъектах Федерации ПАО «Газпром» планируется приступить к строительству 81 объектов газозаправочный инфраструктуры. Строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС будет проводиться синхронизированно с расширением парка техники, потребляющей метан в качестве топлива. Газпром переводит на ГМТ собственный транспорт, сотрудничает в этой сфере с крупными компаниями, владеющими большим транспортным парком, в том числе, железнодорожным и водным, ведет работу по разработке отечественного оборудования, необходимого для развития газомоторной инфраструктуры, проводит мероприятия по популяризации ГМТ.

Заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Воробьев озвучил предложения по законодательной поддержке развития ГМТ, особенно, в части стимулирования потребителей к переходу на ГМТ. Так, предлагается распространить на газомоторные автомобили преференции, существующие и принимающиеся в пользу электромобилей. Также ООО «Газпром газомоторное топливо» совместно с Российским газовым обществом разработало поправки в законодательство об автомобильных дорогах, касающиеся освобождения транспорта на ГМТ от платы за передвижение по платным дорогам и в рамках системы «Платон». Также необходимо дополнительные стимулы для перевода на ГМТ общественного пассажирского транспорта. Нуждается в скорейшем законодательном регулировании проблема выделения земельных участков для размещения объектов газозаправочной инфраструктуры. Для развития сельхозтехники на ГМТ нужно внесение изменений в технические регламенты ЕАЭС.

Начальник управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве РФ Виктория Гимади обратила внимание участников мероприятия на то, что сегодня основным фактором прироста транспортного парка на ГМТ является переоборудование автомобилей, а не приобретение новых. Это делает необходимым упрощение связанных с этим процедур, которые сегодня зачастую сложны и непонятны для потенциальных потребителей. Заодно это поможет наладить более точный учет количества автотранспорта на ГМТ. То же касается процедур, связанных с созданием инфраструктуры ГМТ – они также сложны, занимают очень много времени и нуждаются в упрощении, которое позволило бы привлечь к этой работе малый и средний бизнес. При этом важно «не потерять» контроль над обеспечением безопасности. Отдельное внимание необходимо уделить нормативному сопровождению развития направления бункеровки судов.

Помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, один из немногих чиновников, кто реально ездит на автомобиле на ГМТ, заявил, что пришло то время, когда отложенный в 2015 году вопрос о снижении класса опасности для газозаправочных станций должен быть поднят вновь, причем именно законодателями. Практика уже показала, что такие станции могут быть достаточно безопасны, и существующие сегодня требования к ним, основанные на присвоении им 4го класса опасности, избыточны, и создают барьеры в создании инфраструктуры ГМТ. Также Молодцов предложил увязать на законодательном уровне поддержки программ газификации и программ развития ГМТ.

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Валерий Селезнев предложил учесть опыт других стран. Так, например, в Италии запрещено строительство АЗС без наличия на них оборудования для заправки природным газом. В целом ряде стран существуют льготы по ввозным пошлинам на вторичное газомоторное оборудования. Также стимулирующим является опыт введения исключительных тарифов на перевозки железнодорожным транспортом на ГМТ.

Эксперт Энергетического центра Бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко, продолжая тему использования зарубежного опыта стимулирования газомоторного топлива в России, отметила, что везде, где был достигнут ощутимый успех, работало только комплексное, одновременное стимулирование и производителей, и потребителей, в том числе, на региональном и муниципальном уровнях, максимальное использование инструментов экологической политики и, что часто недооценивается, работа над улучшением имиджа природного газа для среднестатистического потребителя, который его попросту боится.

Генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» Константин Белоусов озвучил проблемы, связанные с расширением применения СПГ на транспорте. Прежде всего, речь идет о недостаточности нормативно-технического регулирования, которое не дает строить комплексы малотоннажного производства и выдачи СПГ так, чтобы это было эффективно и удобно для потребителей. Требуется актуализация всей научно-технической документации в сфере малотоннажного СПГ, совершенствования ГОСТов и требований по безопасности.

Большую дискуссию вызвало предложение генерального директора ООО «КриомашГаз» Романа Шультиева о введении льгот по экспорту малотоннажного СПГ для поддержки российских производителей на тот период, пока в России нет достаточного рынка техники на СПГ, который позволял бы им окупать их затраты. Павел Завальный счел такое предложение обоснованным.

Заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» Олег Назаров, обрисовав состояние и перспективы развития ГМТ на железной дороге, сообщил, что ускорить его могли бы долгосрочная определенность или некая система субсидий по ценам на газ, а также распространение системы преференций для машиностроительных предприятий, производящих автомобильную газомоторную технику, на те, что создают железнодорожную технику.

Директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ» Евгений Пронин озвучил проблемы несовершенства нормативной базы в сфере эксплуатации автотехники на природном газе, главным образом, связанные с устаревшими избыточными требованиями по безопасности даже не самой техники, а инфраструктуры, зданий и сооружений. По сути, это делает программы по переводу транспорта на газ экономически неэффективными даже для крупных мощных компаний. Необходима актуализация всех документов с учетом международного опыта.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Дмитрий Исламов обозначил перспективы внедрения ГМТ для карьерной техники с учетом роста угледобычи, причем, главным образом, открытым способом, с использованием гигантских самосвалов. Сегодня такая техника работает на дизельном топливе, что экономически и экологически невыгодно. В Кузбассе реализуется частным бизнесом пилотный проект перевода самосвалов на СПГ, и он уже дал 15% экономии стоимости топлива, снижение загазованности разрезов, сокращение хищений топлива. Автор проекта, исполнительный директор ООО «Сибирь-Энерго» Денис Сницкий, сообщил, что сегодня только у этого предприятия уже есть патент на двигатель для крупнотоннажной техники, работающей на СПГ. В принципе высоко оценивая перспективы бизнеса, он полагает, что важно обеспечить поддержку проектов по переводу карьерной техники на СПГ на федеральном и у ровне и на уровне Союзного государства и разработать инструменты для стимулирования производителей и потребителей СПГ на транспорте в части налогообложения и льготного кредитования.

Предложения, озвученные в ходе дискуссии, войдут в рекомендации комитета Государственной Думы по энергетике в адрес профильных органов исполнительной власти по итогам круглого стола.