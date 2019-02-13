Краснодарские электросети направили более 5,5 млн рублей на подготовку персонала

Более 500 работников Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») повысили профессиональный уровень в 2018 году. На подготовку кадров филиала направлено свыше 5,5 миллионов рублей.

Основными направлениями обучения для электротехнических специалистов являются повышение квалификации, подготовка персонала, а также предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов в области промышленной безопасности. Для кандидатов на руководящие должности предусмотрена профессиональная переподготовка в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент», «Школа главного инженера», «Школа подготовки диспетчеров» и др.

Система профессиональной подготовки в ПАО «Кубаньэнерго» представлена 180-ю лицензированными программами, соответствующими требованиям законодательства РФ и контролирующих государственных органов.

В 2018 году в Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» внедрены новые программы и технологии обучения как рабочего персонала, так и инженерно-технических работников. Энергетический институт оснащён новейшей учебно-методической и материально-технической базой, оборудованы специализированные аудитории для реализации программ «Релейная защита и автоматика», «Учет электроэнергии», «Кабельные линии электропередачи». Для эффективного обучения персонала приобретены 3-D тренажеры, открыт центр дистанционного и онлайн-обучения на электронных площадках.

Потребность и направления обучения определяются стратегией развития предприятия и уровнем профессиональной компетенции работников.